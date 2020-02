Soro parle aux dirigeants: « Arrêtez de mentir et de nuire à autrui»

En rupture de ban avec le régime Ouattara depuis sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro a retrouvé sa verve d’ancien syndicaliste estudiantin.

Guillaume Soro lance un important message inspiré du Coran

Exilé en France depuis plus de sept mois, Guillaume Soro tente de mener la « résistance politique » depuis son lieu d’exil. Le 23 décembre 2019 en effet, il avait été contraint de retourner vivre en Europe alors qu’il tentait de rentrer dans son pays, la Côte d’Ivoire, pour lancer la phase active de sa campagne à la présidentielle d’octobre 2020.

Ce jour-là, 23 décembre 2019, des dizaines d’agents des forces de l’ordre avaient quadrillé son domicile sans oublier l’aéroport Félix Houphouet-Boigny où son avion devrait atterrir. Sentant le danger venir, l’ancien chef rebelle avait dû détourner son vol vers le Ghana avant de s’envoler à nouveau pour l’Europe d’où il était venu.

Depuis lors, Soro vit reclus dans son exil européen avec sur sa tête un mandat d’arrêt international lancé contre lui par le pouvoir d’Abidjan qui l’accuse d’avoir tenté de déstabiliser la Côte d’Ivoire. Des accusations que le député de Ferkessédougou croit être un complot pour l’écarter de la course à la présidentielle. N’empêche, retranché en France, Guillaume Soro tente de maintenir le contact avec les Ivoiriens, toutes obédiences confondues.

Dans son traditionnel message adressé à la communauté musulmane les vendredis, en l’occurence ce vendredi 21 février 2020, le président de Groupements et peuples solidaires (GPS) appelle à méditer le verset 30 de la Sourate Al Jatiya (L’agenouillée) : « Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans la miséricorde. Voilà le succès évident. »

Autrement dit, l’homme ne doit rien espérer d’essentiel dans sa vie, s’il consacre son intelligence à nuire à autrui, à vivre aux dépens de la paix profonde des autres, à construire ses gratte-ciel de gloire sur du sable. Pour Guillaume Soro, rien n’importe autant à l’homme que le repentir permanent et l’effort sincère de mieux faire dans le présent et le futur que dans le passé.

Le texte qui l’inspire ce vendredi appelle cela «croire et faire des bonnes œuvres » . « Car croire sans faire, c’est se mentir à soi-même. Et faire sans croire, c’est agir dans le vide. Croyons et faisons ce qui est bon pour nous et pour les autres ! Telle est la voie qui conduit au Cœur de Dieu et à Son Pardon », a prêché l’ancien séminariste.