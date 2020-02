Football: Emirates signe avec l'Olympique Lyonnais

L'importante compagnie aérienne, Emirates, deviendra le principal sponsor officiel de l’ Olympique Lyonnais à partir de la saison 2020/2021.

Emirates et l'Olympique Lyonnais annoncent un nouveau partenariat

La compagnie aérienne, Emirates, sera le principal sponsor officiel, pour une durée de 5 ans, d'un des clubs majeurs du football français qui n'est autre que l'Olympique Lyonnais (OL). Et ce, dès la saison prochaine. L'information émane d'un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction d'Afrique-sur7.fr.

A en croire la note, la signature emblématique d’Emirates, « Fly Better », apparaîtra sur le devant des tenues d'entraînement et des nouveaux maillots de l'OL pour tous les matches du club, dans le cadre de la Ligue 1 et de la Coupe d'Europe jusqu'en juin 2025. Emirates bénéficiera également d’une large visibilité dans l’enceinte du Groupama Stadium, ainsi que de droits d'hospitalité, de billetterie et de marketing.

Un accord de partenariat qui sera vraisemblablement profitable aux deux parties. Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président-Directeur Général d’Emirates, n'a pas caché son entière satisfaction à collaborer avec l'Olympique Lyonais.

«Depuis de nombreuses années, la stratégie d’Emirates est d’engager et d’établir des liens avec nos clients du monde entier par le biais du sport. Avec l'Olympique Lyonnais, nous avons trouvé un partenaire qui reflète la promesse de notre marque "Fly Better" et qui, comme Emirates, s’efforce d’atteindre les plus hauts standards de réussite. Par ailleurs, il existe déjà un lien étroit entre Lyon et Dubaï grâce aux vols quotidiens d'Emirates entre ces deux villes. Ce partenariat est plus qu'un simple accord commercial, il renforce également l'investissement et la contribution économique de la compagnie dans la région lyonnaise et sur l’ensemble du territoire français, où nous sommes présents depuis près de trois décennies », a-t-il fait savoir.

Puis d'ajouter: « Nous sommes heureux que l'Olympique Lyonnais, une équipe qui trouve un écho auprès des supporters tant au niveau local qu’à l’international, rejoigne notre prestigieux portefeuille de sponsoring sportif dans le monde du football. » Pour sa part, Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais est tout simplement heureux d'avoir dénicher un important sponsor. « L’arrivée d’Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole. Nous sommes ravis d’être accompagnés par un véritable leader de classe mondiale. Emirates incarne l’élégance et la qualité de service ; c’est une marque premium qui dispose d’une expérience éprouvée dans le football et le sponsoring sportif. Cette association à long terme est une excellente opportunité pour nos deux marques. Nous sommes reconnaissants envers les équipes d’Emirates pour la confiance qu’elles nous témoignent et nous sommes impatients de travailler ensemble», a-t-il déclaré.

L'histoire d’Emirates a commencé en 1985, avec seulement deux appareils dans sa flotte. Aujourd'hui, la compagnie exploite les plus grandes flottes mondiales d'Airbus A380 et de Boeing 777, avec 35 vols hebdomadaires au départ de Paris, Nice et Lyon. Emirates a transporté en 2019 près de 1,4 million de passagers en provenance et à destination de la France pour les relier à son réseau mondial via Dubaï.