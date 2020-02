Une proche de Soro à Trazéré: « Seules les âmes faibles chavirent! »

L’honorable Trazéré Célestine, députée proche de Guillaume Soro, a finalement quitté le Groupement et peuples solidaires (GPS), comme cela se pressentait depuis quelques jours.

Trazéré Célestine partie du GPS, Ouattara Thérèse réconforte Guillaume Soro

La saignée continue au sein de l’establishment Guillaume Soro. Après les départs du Ministre Sidiki Konaté, du député-maire de Gbon-Kolia, Alpha Yaya Touré, et consort, c’est le tour de Mme Trazéré Célestine, députée à l’Assemblée nationale et ex-présidente du groupe parlementaire Rassemblement, de quitter le navire Soro.

Reçue ce jeudi 21 février 2020 par la direction du RHDP (parti au pouvoir) dont-elle a rejoint les rangs, la transfuge de GPS s’est confondue en excuses après tous ses moments d’égarement (le terme n’est pas de nous) passés hors de la grande famille houphouétiste. « Je viens pour aider mon papa [le président Alassane Ouattara] et lui demander pardon, pour toutes les offenses, pour toutes les fois que j’ai pu le peiner, pour tous les manquements, et lui dire que c’est un enfant qui s’est égaré et qui revient afin qu’ensemble, on puisse bâtir la cote d’ivoire », s’est-elle justifiée.

Bien qu’éprouvé par cet autre départ, dans un contexte difficile marqué par la détention de cinq de ses membres et le maintien en exil forcé de quatre autres dont l’ex-Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume Soro, le groupe parlementaire Rassemblement dont-elle assurait la présidence, lui a souhaité bon vent dans sa « nouvelle-ancienne » aventure au sein du RHDP.

« Le groupe parlementaire, tout en respectant la décision de la députée Trazéré et lui souhaitant bon vent dans sa « nouvelle-ancienne » aventure, ne voudrait retenir d’elle que les bons moments de fraternité, d’amitié et de parfaite collaboration durant la période de sa présidence », a déclaré le vice-Président Issiaka Fofana. Mais, pour Ouattara Thérèse, membre de la Sorosphère, rien ne saurait justifier le départ d’une personne si celle-ci est vraiment animée par la conviction.

«Seules les âmes faibles chavirent! Le combat pour la démocratie est plus que jamais engagé ! Le chemin n’est pas facile, il y a des erreurs, mais il y a surtout un travail de fond! On ne lâche pas une conviction comme si on changeait une voiture ! », a réagi cette ancienne militante du RDR. Ouattara Thérèse encourage Guillaume Soro à demeurer concentré sur l’objectif, en ne cédant pas face aux épreuves qu’il subies actuellement.

«Courage président Guillaume Soro, tu peux compter toujours sur tes fidèles et loyales! », a-t-elle rassuré. Puis d’ajouter: « Nous sommes les gardiennes du temple, et si tu coules, nous coulons avec toi. Si tu résistes, nous résistons avec toi. Si tu es victorieux, nous le sommes avec toi! Dans une lutte, si les têtes ne sont pas fortes, le corps ne tient pas! Il faut y croire, certains y ont cru et ont réussi », a-t-elle suggéré.