CNI à 5000 FCFA: Les enseignants du RHDP prennent position

Kouyaté Abdoulaye, président de l’Union des enseignants du RHDP (UE-RHDP), était face à la presse lundi 24 février 2020. Il a, à cette occasion, évoqué le sujet de la gratuité de l’établissement de la carte nationale d’identité (CNI).

Coût de la CNI: Kouyaté Abdoulaye et les enseignants houphouëtistes prennent parti pour le gouvernement

Le président de l’UE-RHDP s’est invité dans le débat sur la gratuité ou non de la confection de la carte nationale d’identité. Un sujet qui revient régulièrement dans les débats politiques à quelques 8 mois de la prochaine élection présidentielle. Sans faux-fuyants, le candidat malheureux aux élections municipales à Lakota, a indiqué que jamais, la CNI n’a été gratuite en Côte d’Ivoire.

«Les cartes nationales d’identité n’ont jamais été gratuites en Côte d’Ivoire. En 2009, c’est la communauté internationale qui a financé les CNI parce que nous étions dans un contexte de crise. Entre 2002 et 2011, on était dans une situation d’exception. On était dans une transition qui ne disait pas son nom; donc assisté par la communauté internationale », a soutenu M. Kouyaté, estimant que la crise est terminée depuis dix ans et que le pays est dans la « normalité » désormais.

Ce cadre du parti d’Alassane Ouattara a rappelé que l’établissement de la carte nationale d’identité, était également payant entre 1960 et 1993 sous le règne du PDCI. Payer pour l’établissement d’une CNI, est un acte de citoyenneté, selon lui. Le gouvernement a fixé le coût de la confection de la CNI à 5000 Frs. Un montant dénoncé par l’opposition qui réclame la gratuité pour tous.

L’opération d’établissement des pièces d’identité a été lancée à l’échelle nationale, la semaine dernière par le ministre Sidiki Diakité en charge de l’Administration du territoire. Seulement 118 centres d'enrôlement ont été ouverts pour cette campagne contrairement à celle de 2009 qui avait enregistré plus de 11000 points d'enrôlement.