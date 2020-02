Tourisme: Candidat à la FIF, Didier Drogba frappe un autre grand coup

Didier Drogba est pleinement engagé pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Outre le projet sportif qu'il porte pour le football ivoirien, l'ancien capitaine des Eléphants a permis à son pays de décrocher un important financement pour le secteur touristique.

Didier Drogba décroche une grosse cagnotte pour le tourisme ivoirien

Candidat à la Présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba a clairement motivé ses ambitions par cette profession de foi : « Je veux être le leader avec vous pour repenser le football. C'est ma petite contribution que je peux apporter à un pays qui m'a tant donné. » Loin d'être des paroles en l'air, l'ancien international ivoirien est à pied d'œuvre pour convaincre la majorité des acteurs locaux du football à adhérer à son projet.

Didier Drogba est par ailleurs sur un autre front, celui du rayonnement du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique qu'il a intégré l'équipe du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, pour le financement des gigantesques projets touristiques de "Sublime Côte d'Ivoire".

La notoriété de l'ex-attaquant de l'Olympique de Marseille (France) et de Chelsea (Angleterre), en sa nouvelle qualité d'ambassadeur mondial du tourisme, en compagnie d'une équipe composée de hauts dirigeants économiques et politiques ivoiriens, ainsi que des personnalités du show-business, a permis à la Côte d'Ivoire de décrocher des engagements de financements à hauteur de 15 milliards de dollars US (plus de 9 000 milliards de francs CFA) lors d'un roadshow à Dubaï et Hambourg.

Cette grosse cagnotte permettra en effet de financer de nombreux projets, notamment de simples hôtels, des complexes hôteliers, les infrastructures de loisirs, les bureaux et les commerces avec les structures d’hébergement, en particulier les hôtels de marque 2 et 3 étoiles et les appartements pour séjours prolongés, ainsi que le développement du littoral.

Tous ces donateurs sont par ailleurs invités au Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (FIHA), qui se tiendra à Abidjan du 23 au 25 mars 2020. Le Forum de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour l'Afrique qui s'est déroulé à Abidjan du 20 au 22 février derniers a tenu toutes ses promesses.

Eu égard à tous ces efforts des autorités ivoiriennes pour booster le secteur touristique, Philippe Doizelet, directeur adjoint de Horwath HTL, et réputé être le plus expérimenté des consultants hôteliers au monde, a déclaré que la Côte d'Ivoire apparaît comme « une page vierge sur laquelle l’industrie peut inscrire de stimulants projets.

Il faut construire beaucoup de choses - des hôtels, des centres culturels et des salles de conférence, entre autres. Le magnifique littoral de la Côte d’Ivoire offre de grandes opportunités en matière de tourisme d’affaires et de loisirs ». Notons que sur le plan touristique, la Côte d'Ivoire occupe la troisième place en Afrique subsaharienne, avec 2 millions de visiteurs internationaux.