Le divorce d'Alpha Blondy prononcé « aux torts exclusifs » de son ex-épouse

Poussé à bout par les internautes et les médias après son mariage avec la Tunisienne Aelyssa Darragi, Alpha Blondy a publié la grosse de son divorce d'avec son épouse coréenne. Mais à y voir de près, cette décision de justice en faveur de Jagger comporte quelques détails sur lesquels il convient de revenir.

Retour sur le contenu de l'acte de divorce d'Alpha Blondy

Koné Seydou alias Alpha Blondy a convolé en justes noces avec Aelissa Darragi le 20 février pour le mariage religieux, et le 22 février pour la cérémonie civile. Mais à peine les tourtereaux se sont dit « Oui », qu'une vive polémique est alimentée par des proches de l'artiste, notamment sa désormais ex-épouse, la Coréenne Ran Young Hong-Koné, et sa fille Soukhéina Koné.

Ces dernières reprochent en effet à la star ivoirienne de les avoir abandonnées, et surtout de s'être marié sans avoir préalablement divorcé. Cette sortie a donc suffi pour faire les choux gras de la presse et de certains observateurs qui sont allés jusqu'à évoquer le risque de prison que courait Alpha Blondy pour bigamie.

Mais face à la tournure que prenait cette affaire, Alpha a jugé bon de publier la décision de justice qui consacrait son divorce. Avant de justifier la saisine des tribunaux pour la séparation définitive d'avec sa femme : « J’ai été opéré à l'hôpital américain de Paris. On m'a enlevé une boule dans le ventre. J'ai failli mourir. Mais je n'en ai parlé à personne. Je dis que je ne veux plus les voir, Soukhéina Koné et sa mère, parce que quand je les vois, ça me rend triste. Et cette décision a été prise bien avant qu'Aelyssia ne soit dans l'entourage. »

Dans cette Grosse du tribunal d'Abidjan-Plateau datant du 29 mars 2019, le divorce a été « prononcé aux torts exclusifs de Madame Hong Ran-Young ». Les « dépens ont par ailleurs été mis à la charge » de l'épouse divorcée.

Notons cependant que Madame Ran Young Hong-Koné épouse Koné était par ailleurs « non comparante ni concluant ni personne pour elle ». En termes plus prosaïques, la Coréenne n'était pas présente à l'audience, encore moins représentée par un avocat.

Quoi qu'il en soit, le divorce a été bel et bien prononcé, en témoigne cette décision de justice datant de moins d'un an. Le remariage d'Alpha Blondy avec l'animatrice tunisienne Aelissa Darragi est bel et bien fondé. Sauf preuve contraire rapportée par ceux qui contestent cette réalité. D'autant plus que le tribunal s'est prononcé en premier ressort.