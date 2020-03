Le régime de Patrice Talon menacé ? : Des policiers et militaires arrêtés

Au pouvoir depuis le 6 avril 2016, Patrice Talon vient d'échapper à un coup d'État ? Selon des informations fournies par La Lettre du continent dans sa parution numéro 819 du mercredi 4 mars 2020, le fauteuil du chef de l'État béninois était menacé par une vingtaine d'individus qui se sont armés au Nigeria. Notre source précise que ceux-ci ont été mis aux arrêts.

Qui menace le régime de Patrice Talon ?

Patrice Talon dirige la République du Bénin depuis le 6 avril 2016, suite à son élection à la tête du pays le 20 mars de la même année. Il a succédé à Thomas Boni Yayi. Mais comme le confirme La Lettre du continent, le président béninois vient d'échapper à un coup de force. Le média français, qui cite la Direction des services de liaison et de la documentation (DSLD), fait savoir que le régime de Patrice Talon était pris pour cible par une vingtaine de personnes ayant pour objectif de mener "des actions de déstabilisation" contre le pouvoir béninois. Notre source laisse entendre que parmi ces personnes mises aux arrêts à la mi-février figurent six militaires et plusieurs policiers. Ils auraient tenté de se procurer des armes au Nigeria. La Lettre du continent poursuit pour ajouter que ce groupe évolue sous la direction de Pascal Tawes, un colonel à la retraite. Les autorités ivoiriennes ont diligenté une enquête afin de connaitre les tenants et à l'aboutissement de cette affaire.

Né le 1er mai 1958 à Ouidah, au Bénin, Patrice Guillaume Athanase Talon est un homme d'affaires prospère qui a progressivement glissé sur le terrain de la politique. Il a été un soutien de taille de Thomas Yayi Boni lors de son élection en 2006. Mais les relations entre les deux hommes se détériorent cinq ans plus tard. La tension entre lui et l'ancien président l'a même conduit en exil.