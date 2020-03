CNI: Voici pourquoi le face-à-face Guikahué#Bictogo a été reporté

Le Face-à-face entre Guikahué, secrétaire exécutif du PDCI, et Bictogo, Directeur exécutif du RHDP, sur la question de l'établissement des cartes nationales d'identité (CNI), initialement prévu ce mercredi 4 mars 2020 sur les antennes de la RTI, n’aura plus lieu.

Affaire CNI: Le Face-à-face Guikahué#Bictogo, reporté à une date ultérieure

Le débat télévisé attendu dans la soirée de ce mercredi 4 mars 2020 sur les antennes de la RTI, entre Maurice Kakou Guikahué et Adama Bictogo, n’aura plus lieu comme annoncé mardi dans un communiqué de la première chaine de la télévision ivoirienne.

Les deux personnalités politiques du pouvoir (Bictogo) et de l'opposition (Guikahué) devraient débattre sur "le renouvellement de la Carte Nationale d’Identité (CNI): entre polémiques, nécessité et difficultés".

Mais les contraintes liées à l’importance du thème ainsi qu’à la qualité des personnalités invitées à débattre, ont conduit la télévision ivoirienne à prendre de nouvelles dispositions.

«En raison de l'importance du thème et de l'envergure des personnalités, la RTI a décidé d'accorder un espace plus large au débat prévu entre Messieurs Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire Exécutif du PDCI RDA, et Adama Bictogo, Directeur Exécutif du RHDP. Pour ce faire, le plateau initialement prévu dans "Ca fait l'actualité" de 26 mn est transféré au "Débat Politique" format 90 mn », confie la RTI qui dit s’excuser pour les désagréments causés par ce report.

En réaction à ce report, le ministre Adama Bictogo qui dit en avoir pris acte, n'a pas manqué d'indiquer qu'il s'y était preparé. "Pour ce soir, je m'y étais preparé. Parce que je suis demandeur de ce type d'échanges pour éclairer l'opinion de nos concitoyens, pour nourrir la vérité et enrichir la démocratie", a réagi le directeur exécutif du RHDP.

Une nouvelle date sera certainement communiquée dans les prochains jours pour la tenue de ce débat attendu par les populations. Le processus de délivrance des cartes nationales d'identité, lancé à l'échelle nationale depuis le 17 février dernier, polarise le débat politique à quelques 7 mois de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'opposition demande que l'opération soit gratuite contrairement au gouvernement qui a fixé le coût de la CNI à 5000 FCFA.