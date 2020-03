Deux ans de prison ferme pour le Tunisien, gifleur de policier

Le Tunisien qui a eu l'outrecuidance de porter des coups à un agent de police en service, aura deux ans pour méditer sur son acte à la Maca. Ainsi en a décidé la justice ivoirienne, ce vendredi.

Sanction relativement clémente pour le Tunisien ?

Le tribunal d'Abidjan Plateau a donné son verdict, ce vendredi 13 mars 2020, dans l'affaire du Tunisien qui avait giflé le policier, et dont les images sur les réseaux sociaux avaient créé une vague d'indignations.

Impliqué dans un accident de la circulation survenu le 26 février dernier, Chamssedine Messaoudi était en effet auditionné par un policier, qui procédait aux constats d'usage, lorsqu'il a porté des claques à l'agent des forces de l'ordre.

Aussitôt maîtrisé et placé en garde à vue, cet indélicat chauffard a été mis à la disposition de la justice ivoirienne, qui vient de se prononcer sur cette affaire.

A en croire la Direction générale de la police nationale, qui a publié l'information sur les réseaux sociaux, « au terme du procès qui a eu lieu ce jour 13 mars 2020, au tribunal de première instance du Plateau, le Tunisien a été condamné à 24 mois de prison ferme et d'une amende de 300 000 FCFA et de 100 000 FCFA pour dommages et intérêts ».

Les chefs d'accusations retenus contre lui étaient « excès de vitesse, mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait sur des agents dans l'exercice de leur fonction, coup et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de cinq jours d'arrêt de travail ».

Eu égard à ce cumul d'infractions, certains observateurs n'ont pas manqué d'indiquer que la justice a été très clémente vis-à-vis du ressortissant tunisien vivant en Côte d'Ivoire. « Il mérite au moins 5 ans de prison ferme et une amende de 10 000 000 FCFA », s'indigne un internaute.