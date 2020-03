Coronavirus: La France évacue ses ressortissants de la Côte d'Ivoire

Face à la pandémie à Coronavirus, les dirigeants de tous les pays du monde prennent des dispositions afin de mettre leurs populations à l'abri du mal du siècle. Dans une note interceptée par Afrique-sur7, la France organise le rapatriement de ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire.

Coronavirus, les premiers vols des Français ont démarré, ce dimanche

La Côte d'Ivoire fait partie des pays africains frappés par la maladie à Coronavirus. Ce pays de l'Afrique subsaharienne compte à ce jour 25 cas déclarés, dont deux personnes déjà guéries. Aucun cas de décès n'a été pour l'instant dénombré. Aussi, les autorités ivoiriennes avaient-elles tenu un Conseil national de sécurité (CNS) en vue de prendre des mesures de restrictions dans l'optique d'éviter une propagation de la maladie, comme cela s'observe sous d'autres cieux.

L'ambassade de France organise cependant une évacuation de ses ressortissants de la Côte d'Ivoire. À cet effet, l'ambassadeur Gilles Huberson a produit une note dans laquelle il informe ses compatriotes de l'organisation, avec la compagnie Air France, « des vols qui, sans déposer de passagers en Côte d’Ivoire, en embarqueraient pour Paris ». Et ce, avec l'accord des autorités ivoiriennes.

Le premier de ces vols a d'ailleurs décollé, ce dimanche 22 mars au soir. Les autres suivront progressivement. Le diplomate français indique donc à ses compatriotes les voies et mesures pour obtenir les places sur les différents vols. « Il conviendra, soit de réserver par Internet, soit de prendre contact avec votre agence de voyages habituelle, soit de vous rendre à l’Agence Air France au Plateau, qui sera ouverte à partir de 11h demain (dimanche)», a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Je veillerai, avec Air France, à ce que priorité soit donnée pour les premiers vols à nos compatriotes les plus fragiles, notamment ceux présentant des difficultés de santé. »

Poursuivant, il appelle les candidats à ce retour en France a fait preuve de « patience envers les personnels des agences de voyages et d’Air France », car précise-t-il « la situation est compliquée ». Et donc, l'ambassade est « sur le pont », et à votre service à travers une cellule de crise mise en place, dont les contacts sont les suivants : 20207500 ou au 20207400, de 8h00 à 21h00 ou par email au [email protected]

Notons cependant que le nombre de patients hospitalisés en France a atteint 7240, dont 1746 en réanimation (avec environ un tiers de ces cas graves âgés entre 40 et 65 ans), avec à la clé au moins 674 morts, contre 25 cas déclarés en Côte d'Ivoire sans aucun décès.

Avec cette évacuation des ressortissants français de la Côte d'Ivoire, doit-on s'attendre au pire au pays d'Alassane Ouattara, selon les alertes lancées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ?