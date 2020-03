Empoignades entre Nathalie Yamb et Alexandre Benalla sur Twitter

Très active sur les réseaux sociaux, Nathalie Yamb ne s'est pas seulement fait des amis. La militante panafricaine et Alexandre Benalla viennent de se clasher en pros sur Twitter.

Nathalie Yamb, ses piques à Alexandre Benalla

Nathalie Yamb et Alexandre Benalla ne sont plus amis sur les réseaux sociaux. « @benallaoff vous a bloqué. Vous avez été interdit de suivre benallaoff et de voir les Tweets de @benallaoff », pouvait-on lire sur Twitter. La réponse ne s'est pas fait longtemps attendre, car la Dame de Sotchi a aussitôt répliqué : « Je ne le suivais même pas.Bloquons-nous vivants », avant de rajouter des émoticônes de fou rire. Puis, la Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly met en hashtag « Le Mignon de Macron » et « Le Copain de Soro ».

Mais, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive-là ?

Il serait hasardeux, au stade actuel, d'avancer les raisons du désamour entre la proche du candidat de Liberté et démocratie pour la République (Lider) et l'ami de Guillaume Soro, également candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire.

Nathalie Yamb est effet connu pour ses prises de position panafricaniste. Aussi, la Suisse d'origine camerounaise ne manque-t-elle aucune occasion pour fustiger tout propos, toute attitude qui n'épouse pas ses convictions. Ses critiques contre le Président ivoirien Alassane Ouattara et le système de la Françafrique lui ont d'être expulsée de la Côte d'Ivoire, le 2 décembre dernier.

Chargé de mission à l'Élysée et garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla a été limogé à la suite de procédures judiciaires pour violences sur un civil en marge de la fête de travail. Et depuis, l'homme s'est rapproché de Soro Kigbafori Guillaume, ancien chef rebelle et président de Générations et peuples solidaires (GPS), que Madame Yamb ne cesse de passer à la loupe de sa satire.

Ceci pourrait donc expliquer cela. À moins que d'autres raisons profondes soient à la base de leurs bisbilles.