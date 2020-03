Coronavirus : Dominique Ouattara, les nouvelles du couple présidentiel

La pandémie à Coronavirus prend de plus en plus d'ampleur en Côte d'Ivoire avec 73 cas confirmés d'infectés. Dominique Ouattara a donné, sur sa page Facebook, les nouvelles fraiches du couple présidentiel.

Coronavirus, voici comment se porte Alassane et Dominique Ouattara

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il s'est placé en autoconfinement parce qu'il était en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive au COVID-19. C'est donc dans cette psychose généralisée que Dominique Ouattara a tenu à apporter son soutien à toutes les personnes touchées à travers le monde, par cette maladie pernicieuse, et profité pour donner les nouvelles du couple présidentiel.

« Le monde entier traverse des moments difficiles en raison de la propagation du coronavirus qui endeuille nos familles, bouleverse l'économie et chamboule nos habitudes. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de tous les disparus et apporter ma sincère compassion aux familles endeuillées. Je prie pour le rétablissement des malades et j'adresse toute ma sympathie au personnel soignant qui est admirable dans cette épreuve », a déclaré la Première dame de Côte d'Ivoire.

À la suite de son époux, le Président Alassane Ouattara qui a livré un message à la Nation pour appeler ses compatriotes à se conformer scrupuleusement aux mesures prises, la présidente de Children of Africa note que « fort heureusement, à ce jour la Côte d'Ivoire ne déplore aucun décès même si, de nombreux cas ont été signalés ». Avant de faire cette recommandation : « Nous le savons, cette crise sanitaire mondiale est grave, mais nous pourrons la contenir si chacun de nous, à quelque niveau qu'il soit, fait obstacle à la maladie en respectant les mesures barrières instaurées par les autorités. »

Puis, elle donne les nouvelles d'elle et de son époux : « Mon époux, le Président Alassane OUATTARA et moi même allons très bien et respectons également les gestes de précautions indiqués. » Adressant par ailleurs ce message à tous ses compatriotes : « Je vous souhaite une très bonne santé et surtout prenez bien soin de vous-même et de vos familles. Que Dieu vous protège. »