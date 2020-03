Côte d’Ivoire: 7 nouveaux cas déclarés positifs au Covid-19

Sept nouveaux cas de patients testés positifs de la maladie à coronavirus (Covid-19), ont été signalés, mercredi 25 mars 2020 par les autorités sanitaires ivoiriennes, ce qui porte à 80 le nombre total de personnes atteintes de cette épidémie.

La Côte d'Ivoire enregistre son 80e cas de malade testé positif au Covid-19

La Côte d'Ivoire a franchi mercredi la barre de 80 cas de personnes atteintes du Coronavirus sur l'ensemble du territoire national.

C’est le ministère ivoirien de la Santé qui a donné l’information dans un communiqué. Les autorités sanitaires révèlent par ailleurs la guérison de 3 patients, les 77 autres seraient dans un état stable et ne présenteraient pour l’heure aucun risque d'aggravation.

De leurs côtés, les autorités gouvernementales continuent de durcir les mesures de prévention et de protection dans l’objectif de contenir les risques d’une progression incontrôlée de cette pneumonie virale.

En plus du couvre-feu entré en vigueur depuis mardi 24 mars 2020, conformément aux mesures arrêtées par le président Alassane Ouattara, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, sera, à partir de ce jeudi 26 mars 2020, coupée des autres villes de l'intérieur du pays.

Pour éviter que l'intérieur du pays ne soit touché par le COVID 19, il est désormais interdit de sortir d'Abidjan, encore moins pour les populations venant du pays profond d'y avoir accès.

« (...) Jeudi 26 mars 2020 à minuit, il ne sera plus possible de sortir ou d’accéder à Abidjan. C’est l’application des mesures prises par le président de la République, il y a 48 h », a informé mercredi, le Préfet Vincent To Bi Irié.

Avant d'inviter les populations au strict respect des dispositions prises pour stopper la progression de la maladie.

« Il n’y a pas dans cette crise l’Administration d’une part, et la population d’autre part. Il y a juste des rôles différents à jouer. Encore une fois, il est demandé aux populations de respecter toutes les mesures pour vaincre le Coronavirus », a-t-il recommandé.