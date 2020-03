Debordo Leekunfa donne ses recettes pour vaincre le Coronavirus

L'artiste ivoirien Debordo Leekunfa s'est longuement exprimé sur le Coronavirus ou Covid 19 ce vendredi dans une vidéo diffusée en direct de sa page Facebook. Il a exhorté les populations ivoiriennes à ne pas avoir peur de ce virus. Voici les raisons.

Debordo Leekunfa: ''Ne soyez pas alarmés par tout ce qui se dit dans les médias sur le Coronavirus''

L'artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, s'est comporté en véritable médecin ce vendredi 27 mars 2020 dans un direct sur sa page Facebook.

Il a longuement exposé sur l'épidémie de Coronavirus qui cristallise l'univers tout entier tout en occasionnant des milliers de morts.

Pour l'auteur du titre "Que du Saal", le Coronavirus a lui seul ne peut pas emporter la vie d'un homme, mais le virus profite d'une maladie antérieure pour affaiblir l'organisme.

''Moi j'ai beaucoup réfléchi. J'ai trouvé que le Coronavirus ne tue pas. Si tu as un système immunitaire qui n'est pas déficient, la maladie ne peut rien mais dès que tu as un système immunitaire déficient, c'est en ce moment que le virus peut t'emporter. Faut pas on va se mentir hein. Même une grippe saisonnière tue que Coronavirus'', a déclaré Debordo Leekunfa.

L'artiste exhorte ses fans à avoir recours à la nature ou à la médecine traditionnelle afin de prévenir cette maladie. ''...Tous vos systèmes de médecine traditionnelle là, mettez les en place. Les plantes qu'on met dans les narines là, mettez tout ça en place. Je suis votre docteur", a ajouté Opah la nation.

Poursuivant, Debordo Leekunfa a expliqué que la peur peut également occasionner la mort d'une personne atteinte du Coronavirus.

''Si le virus t'a tué, c'est que toi-même tu avais des problèmes de santé auparavant. Le virus peut profiter de cette maladie pour affaiblir ton système immunitaire ... Maintenant, si une personne est bien portante et que la maladie l'a emportée, c'est que c'est la peur qui a eu raison d'elle'', a-t-il expliqué.

C'est pourquoi, Debordo Leekunfa appelle les populations à sortir de cette psychose provoquée par la grande médiatisation de la pandémie.

''Sortez de cette psychose. Ne soyez pas alarmés par tout ce qui est dit dans les médias. Restez sereins. Aujourd'hui les gens ont peur à cause de tout ce qui se dit dans les médias. Ils on tellement fait atalaku (les éloges ) du Coronavirus, qu'une personne peut-être bien portante et se créer les symptômes dans son corps. Donc s'il vous plait, restez sereins. Le Coronavirus va disparaître. Je vous donne jusqu'au 30 avril 2020", a affirmé l'ex meilleur ami de Feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.