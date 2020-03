Covid-19: Arrivée à Abidjan de 100.000 masques et 20.000 kits de Chine

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus ou Covid-19, la Côte d’Ivoire vient de réceptionner un important lot de matériel en provenance de la Chine.

Lutte contre le Covid-19: Le géant chinois Jack MA du groupe Alibaba honore sa parole vis-à-vis de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire s'équipe en matériels sanitaires en vue d'une meilleure prévention contre le Covid-19. Ce samedi 28 mars 2020, Abidjan a accueilli son premier lot de matériels de lutte contre la pandémie du Coronavirus en provenance de la Chine.

Le fondateur du groupe Alibaba, Jack MA, a offert, à travers sa fondation, 100.000 masques, 20.000 kits de détection du coronavirus, ainsi que des combinaisons de protection et des masques de protection des yeux à chaque pays africain.

Ces dons importants sont arrivés à Abidjan ce samedi, apprend Afrique-sur7.fr auprès d'une source proche de l'Ambassade de Chine. Ce don intervient avant celui du gouvernement chinois dont le premier lot de don à la Côte d'Ivoire sera bientôt livré.

Selon SE Wang Xinfu, Ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, en plus de tous ces dons, des ressortissants et entreprises chinois présents en Côte d’Ivoire, travaillent à obtenir des matériels médicaux pour aider les ivoiriens.

"La Chine et la Côte d’Ivoire sont de bons amis, de bons frères et de bons partenaires. Au moment le plus difficile de notre lutte contre l’épidémie, la Côte d’Ivoire, allant des hautes autorités à la population ordinaire, a accordé à la Chine un appui moral précieux et des soutiens financiers importants. Nous les tenons au cœur et vous en remercions sincèrement", ne cesse de remercier l'Ambassadeur Wang Xinfu.

Qui rassure que la Chine ne saurait restée indifférente en retour après la détection de cas positifs de Covid-19 en Côte d'Ivoire.

"Aujourd’hui, nous voyons des cas confirmés signalés en Côte d’Ivoire et nous entendons, dans un esprit de sympathie, soutenir nos amis ivoiriens dans la mesure de nos capacités", a-t-il promis, ajoutant que l’Ambassade de Chine a déjà offert 1 500 masques à l’Institut National de l’Hygiène Publique (INHP).