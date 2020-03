Mabri Toikeusse gagne une bataille sur le RHDP: Ses soutiens pleuvent

La candidature du docteur Albert Mabri Toikeusse, président de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), à l'élection présidentielle d’octobre 2020, ne fait plus l'ombre d'un doute.

Le « Peuple Odjoukroua » à Mabri Toikeusse: "Vos chances sont réelles pour gagner les élections présidentielles d’octobre"

Rejeté par le RHDP (parti au pouvoir) qui a préféré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son candidat, Albert Mabri Toikeusse n'est pour autant pas orphelin dans la course au fauteuil présidentiel.

Les soutiens du président de l'UDPCI, se multiplient chaque jour pour l'encourager à faire acte de candidature à la Présidentielle d'octobre prochain.

Et ce ne sont pas les "nombreux mensonges et attaques répétées des ennemis et opportunistes politiques" contre sa personne, qui lui barreront le chemin.

Car "le Peuple de Côte d’Ivoire, après avoir évalué les compétences et les qualités des hommes politiques capables de diriger notre pays dans la sérénité", le situe en première position.

Pour soutenir la candidature de Mabri Toikeusse, le mouvement « LÊBOUTOU OTCH MABRI (LOM) » qui signifie littéralement le « Peuple Odjoukroua choisit MABRI », a vu le jour.

Selon le Coordonnateur Général Agnero Akpa Ambroise, parmi les candidats connus ou inconnus, le Peuple Odjoukrou, dans sa majorité, a choisi d’accompagner "son fils et son représentant MEMEL ABDALLAH ALBERT MABRI TOIKEUSSE".

Le choix de l'actuel Ministre de l'Enseignement supérieur s'explique par le fait que, depuis une vingtaine d’années, Mabri Toikeusse n'a cessé de construire "dans l’humilité" la cohésion sociale nationale.

Mieux, l'époux de Solange Mabri ne s'est laissé habiter par aucun esprit de vengeance parce que aimant la Côte d’Ivoire et les ivoiriens.

«MEMEL MABRI TOIKEUSSE, Cher Fils du Lêboutou, vos chances sont réelles pour gagner les élections présidentielles d’octobre 2020. Et le mouvement «Lêboutou Otch Mabri » est déjà en train de mettre en marche sa stratégie et sa machine électorale dans les différents départements de la Région des Grands Ponts», a déclaré Agnero Akpa Ambroise.

Puis d’ajouter: "Le mouvement « LÊBOUTOU Otch Mabri » sait enfin que vous avez toujours su collaborer avec tous les ivoiriens, quelles que soient leurs origines ethniques et religieuses. Vous n’êtes ni raciste, ni ethniciste ni xénophobe. Vous avez le sens profond de la conciliation, du partage et de l’amour du prochain".