Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 4 avril 2020

La titrologie de ce samedi 4 avril 2020 fait un large échos de l'application des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour contrer le coronavirus. L'accident d'un véhicule du cortège du ministre Mabri continue de susciter des interrogations dans les journaux ivoiriens.

Titrologie : "Qui en veut à la vie de Mabri ?"

La Côte d'Ivoire compte à ce jour 218 cas confirmés de coronavirus. Cette envolée du nombre des personnes infectées est tient notamment de plusieurs causes. "Gon Coulibaly rattrapé par la vérité", accuse Le Bélier intrépide. "Marché et transport en commun, on prend trop de risques !" reconnaît Le Patriote. Poursuivant, le journal proche du pouvoir explique "Comment le gouvernement veut sauver l'école ivoirienne", et la ministre Kandia Camara de marteler que "L'année blanche n'est pas envisageable".

Cependant, face à la propagation du Covid-19 à l'intérieur du pays, Le Nouveau Réveil, s'interroge : "Comment pister et retrouver les ex-confinés partis d'Abidjan ?" L'Inter révèle toutefois : "Un homme testé positif à Abidjan rattrapé à Bouaké." "Des binguistes suspects en fuite à l'intérieur du pays, ramenés à Abidjan", note pour sa part Soir Info, avant de faire cette triste révélation : "Plusieurs morts en plein couvre-feu."

"Le ministre Adama Coulibaly explique le plan de soutien économique" dans les colonnes de Le Matin.