Côte d’Ivoire: Le COVID-19 tue encore 2 personnes, désormais 3 décès

La situation de la maladie à Coronavirus ou Covid-19 en Côte d'Ivoire, devient désastreuse. Notre pays enregistre désormais trois décès dûs à cette maladie.

Déjà 261 malades du Covid-19 en Côte d'Ivoire

Pour limiter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, les autorités compétentes ont pris plusieurs mesures. Un état d'urgence a été décrété et le pays vit sous un couvre-feu depuis quelques jours.

Les maquis, bars, boites de nuit et autres lieux de rassemblement ont été fermés. Des mesures barrières ont été édictées pour se prémunir contre la pandémie.

Malheureusement, la maladie semble prendre le dessus sur toutes ces mesures. C'est chaque jour que de nouveaux cas de patients testés positifs au Covid-19 sont enregistrés.

Dimanche 5 Avril 2020, 16 nouveaux cas d'infection à COVID-19 ont été enregistrés, portant à 261, le nombre total de cas confirmés.

Même si l'on enregistre la guérison de 12 nouveaux cas de la maladie à coronavirus, portant ainsi le nombre total de guéris à 37, 2 nouveaux décès liés au COVID-19 sont à noter.

Selon le ministère de la Santé, il s'agit d'un homme âgé de 46 ans, agent de sécurité, admis au service des urgences du Chu de Treichville, référé par le Centre anti tuberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020 et qui est décédé le samedi 4 avril 2020.

Le second est une femme de 46 ans, ouvrière, admise au service des maladies Infectieuses et tropicales du CHU de Treichville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires.

Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020.

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, dit présenter aux familles endeuillées, ses sincères condoléances et rappelle à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques, qu'il est important de respecter les mesures barrières, et aussi, de réduire leurs déplacements le plus possible, voire rester à la maison.

"Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements", exhorte le ministre Aka Aouélé qui félicite tous les acteurs du système de santé, pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie