Voici les villes de Côte d'Ivoire touchées par le Coronavirus

La pandémie du Coronavirus gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. Même si Abidjan constitue le principal foyer de la maladie, il n'en demeure pas moins que plusieurs villes de l'intérieur du pays ont été touchées par cette pneumonie virale.

La cartographie de la maladie du coronavirus en Côte d'Ivoire

11 mars 2020, la Côte d'Ivoire connaît son premier cas de personnes infectées au coronavirus. Il s'agit d'un Ivoirien qui a séjourné en Italie. Et depuis, la situation semble totalement partir en vrille, et ce, en dépit des mesures sanitaires et sécuritaires prises par les autorités ivoiriennes.

À ce jour, le pays compte 261 cas confirmés d'individus contaminés au Covid-19, dont 37 patients guéris et 3 décès, selon les statistiques du ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique établies ce dimanche 5 avril 2020.

Si Abidjan concentrait jusque-là le plus grand contingent de personnes infectées, la maladie commence à se décentraliser de plus en plus vers les villes de l'intérieur. Les observateurs et bon nombre d'internautes imputent cette propagation du virus au laxisme des autorités ivoiriennes.

Le confinement manqué de l'INJS des passagers venus des pays très infectés et l’isolement tardif d'Abidjan sont les principales causes évoquées.

Aussi, d'est en ouest et du nord au sud, plusieurs personnes ont-elles été testées positives au coronavirus dans de nombreuses villes ivoiriennes.

Outre Abidjan, les localités de Korhogo, Bouaké, Daloa, San Pedro, Soubré, Duekoué, Zouan-Hounien, Toulepleu, Aboisso, Anyama, Grand-Bassam et Bongouanou ont toutes été touchées. Ce sont au total treize villes ivoiriennes, tel qu’indiqué sur la cartographie ci-dessous.