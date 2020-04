Covid-19: 48 corps enlevés lors du couvre-feu, 753 individus interpellés

Déjà trois semaines que le couvre-feu est en vigueur en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Entre critiques, débordements, actions humanitaires et autres personnes secourues, la police fait le bilan de cette veille sécuritaire.

Couvre-feu, le point de la situation de la police nationale

Au titre des mesures de lutte contre le Covid-19, le Président Alassane Ouattara avait instauré un couvre-feu (21h à 5h) lors de son discours à la Nation du 23 mars dernier. Entrée en vigueur dès le lendemain 24 mars, une panoplie de vidéos postées sur la toile avait fait état de violences policières sur des citoyens, qui s'étaient retrouvés dehors aux heures prescrites.

Aussi, des observateurs et autres organisations des droits de l'homme avaient fustigé le comportement des Forces de l'ordre sur des populations déjà tétanisées par la psychose des dégâts humains liés au coronavirus.

Mais au fil du temps, les autorités sécuritaires ont réajusté les voiles en se montrant plus pédagogues qu'autoritaires. Ainsi, de nombreuses patrouilles ont été initiées, aussi bien à Abidjan, qu'à l'intérieur du pays pour veiller au respect de cette mesure de restriction.

La Direction générale de la Police nationale a ainsi fait un bilan partiel de l'application du Couvre-feu en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette déclaration que « 86 personnes à Abidjan et 667 dans les villes de l'intérieur du pays sur un total de personnes interpellées estimé à 753 ».

Par ailleurs, « 274 personnes ont été assistées : 202 à Abidjan et 72 à l'intérieur. 273 engins ont été mis en fourrière, soit 94 à Abidjan et 179 à l’intérieur. 48 corps ont été enlevés, soit 43 à Abidjan et 05 à l'intérieur ».

À ces chiffres, s'ajoute le bilan du jeudi 16 avril 2020, qui fait état de 15 individus interpellés sur l'ensemble du territoire pour violation du couvre-feu et 39 assistés en situation de détresse. Soit un total de 313 personnes assistées et 768 interpellées en trois semaines.

Il convient de retenir, au terme de ce bilan, que les autorités sécuritaires et sanitaires sont à pied d'oeuvre pour casser la chaîne de transmission du coronavirus, qui fait à ce jour 688 cas confirmés, dont 193 patients guéris et 6 décès.