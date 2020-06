Guillaume Soro, futur vice-président ? Les vérités d'un proche

Guillaume Soro est le candidat de Générations et peuples solidaires (GPS) à la présidentielle d'octobre 2020. Condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne, le député de Ferké, actuellement en exil en France, a annoncé qu'il maintient sa candidature, car cette sentence est un "non-évènement". Mais selon des informations, le leader des soroistes s'est vu proposer le poste de vice-président au cas où il acceptait de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Qu'en est-il réellement ?

Bientôt un deal entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro ?

Le 8 février 2019, Guillaume Soro a quitté son poste de président de l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que l'ancien chef rebelle avait délibérément choisi de ne pas prendre part au congrès ordinaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, qui s'est tenu le 26 janvier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'homme se disait face à un dilemme, soit trahir ses convictions en allant au Congrès pour ainsi dire sauver un poste confortable ou rendre sa démission de ses fonctions de président de l’Assemblée nationale. "En effet, je préfère descendre de mon piédestal, vivre et partager le quotidien de mes semblables, citoyens ordinaires, que de me complaire dans l’aisance de la posture institutionnelle", a-t-il déclaré dans son discours d'adieu.

Bien avant d'annoncer sa démission, Guillaume Soro a laissé entendre qu'il partait "libérer le tabouret" afin de conquérir le fauteuil présidentiel. Quelques mois plus tard, depuis Londres où il séjournait, l'ex-président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il est candidat à la présidentielle 2020. Mais en décembre 2019, alors qu'il avait prévu de rentrer en Côte d'Ivoire, le natif de Kofiplé s'est heurté à un mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités ivoiriennes, qui l'accusent d'avoir tenté de déstabiliser le régime du RHDP. Guillaume Soro a été contraint de dérouter son avion au Ghana, avant de s'envoler pour la France.

On apprend que le régime d' Alassane Ouattara se prépare à entrer en contact avec Guillaume Soro en vue de lui demander d'intégrer la famille des houphouëtistes contre un poste de vice-président de la République et la libération de ses proches qui croupissent derrière les barreaux depuis plusieurs mois. Sur le sujet, El Hadj Mamadou Traoré, proche de l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), a révélé que son mentor, "qui n'est pas homme à se faire acheter ou à céder au chantage, a refusé cette offre de vice-présidence". À travers une publication sur les réseaux sociaux, il a rappelé que le chef de l'État ivoirien a déjà fait de nombreuses promesses à Guillaume Soro sans jamais les tenir.

"Et puis que va-t-il faire d'un poste de Vice-président sans aucune contenance et aucune légitimité ? Si même Guillaume Soro avait accepté ce poste,vu son charisme débordant qui allait déranger le nouveau président de la République, dans les premiers mois qui suivront leur prise de fonction, on lui collera une tentative de coup d'État afin de l'enterrer définitivement sur le plan politique. Guillaume Soro sait très bien que c'est un gros piège qui lui est tendu à travers cette proposition de vice-président", a lâché Mamadou Traoré.