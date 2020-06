Sacerdoce Royal: Pourquoi le berger Abraham Marie Pio est suspendu

Le Sacerdoce Royal, l’Apostolat d’évangélisation catholique, était secoué par des dénonciations et des plaintes de la part d'anciens membres. Ceux-ci portaient des accusations contre le berger Abraham Marie Pio, Do Oulaï Franklin Delaneaux, à l'état civil. Devant cette situation, Jean Pierre Cardinal Kutwa, l'archevêque d'Abidjan, vient de prendre une importante décision.

Affaire Sacerdoce Royal, le berger Mario Pio suspendu

Jean Pierre Cardinal Kutwa l'a annoncé le vendredi 12 juin dans un communiqué. Do Oulaï Franklin Delaneaux, plus connu sous le nom d’Abraham Marie Pio, fondateur et modérateur du Sacerdoce Royal et l'Apostolat qu'il dirige sont suspendus de toute activité. "L’actualité chrétienne catholique de ces derniers jours à Abidjan fait état de nombreuses dénonciations et plaintes émanant d’ex-membres de l’Apostolat d’évangélisation catholique Sacerdoce Royal. Elles mettent en cause Monsieur Do Oulaï Franklin Delaneaux connu sous le nom d’Abraham Marie Pio, fondateur et modérateur dudit apostolat", a indiqué le responsable religieux dans la note.

L'archevêque d'Abidjan a traduit sa compassion, son soutien et sa paternelle proximité à l'accusé ainsi qu'à toutes les personnes qui pourraient être affectées par la décision. Il a reconnu que dans l’Église catholique, "a souffrance et la douleur d’un seul enfant de l’Église notre mère reste la souffrance et la douleur de toute l’Église".

Cependant, Jean Pierre Cardinal Kutwa a précisé que dans le cas de l'affaire Sacerdoce Royal, il est tenu à pratiquer la justice et la vérité dans la charité. "En union avec l’Église universelle, j’applique les mesures prévues par les canons 305, 321-326, 1339 et 1717 du Code du Droit canonique de 1983 respectivement relatif aux associations privées et fidèles laïcs, à la Monition( Avertissement de l’Autorité ecclésiastique avant une censure) et aux enquêtes diligentées par l’Ordinaire du lieu, ainsi que les recommandations du Pape François à propos des abus et autres", a-t-il justifié.

Jean Pierre Cardinal Kutwa a donc ordonné "hic et nunc la suspension de Monsieur Do Oulaï Franklin Delaneaux dit Abraham Marie Pio et l’Apostolat catholique Sacerdoce Royal de toute activité", non sans instruire "un comité ad hoc, mis en place ce jour de mener une enquête sur les faits dénoncés". "J’invite toutes les parties à faire preuve de retenue sur les réseaux sociaux, en tous lieux et en toutes circonstances, afin de permettre aux instructeurs de mener à bien et de façon régulière la procédure canonique que j’ouvre dès à présent", a fait savoir le cardinal ivoirien.