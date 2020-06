Présidentielle, retour en Côte d'Ivoire: Voici ce que Gbagbo a décidé

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, suit de très près le développement de l’actualité socio-politique ivoirienne. Depuis Bruxelles où il réside depuis sa mise en liberté sous condition, l’ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye a lancé une « initiative » pour des élections apaisées en 2020.

Présidentielle 2020: Laurent Gbagbo lance un projet pour des élections apaisées

C’est à son porte-parole, Justin Koné Katinan, actuellement en exil au Ghana, qu’il est revenu de livrer le message de l’ancien président ivoirien. Dans son annonce aux Ivoiriens, Laurent Gbagbo se montre réellement préoccupé de l’issue de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain.

Il craint en effet que celle-ci ne soit émaillée de violence, comme c’est le cas depuis 25 ans en Côte d'Ivoire, à chacun des scrutins électoraux qui s'y sont déroulés. « Le Président Laurent Gbagbo note que la généralisation de la violence électorale met en péril la démocratie à laquelle le peuple de Côte d’Ivoire aspire profondément et légitimement (…) C’est pourquoi il lance cette initiative pour une élection sans violence », a expliqué le ministre Katinan.

Le porte-parole de Gbagbo a indiqué avoir instruit le Front populaire ivoirien (FPI), parti fondé par l’ancien chef de l'État ivoirien, de porter ce projet. « Il s’agit pour le Fpi et ses alliés d’entreprendre en amont toutes les démarches nécessaires en direction à la fois des acteurs politiques, des leaders d’opinion de la société civile et religieuse ainsi que des représentations diplomatiques présentes dans notre pays, à l’effet de travailler à la pacification du cœur et de l’esprit de chacune et de chacun de nos compatriotes de sorte à les incliner vers cet objectif vital pour notre jeune démocratie », fait savoir M. Katinan.

Pour conduire à bien ce projet, le choix de Laurent Gbagbo s’est porté sur Massany Bamba, vice-présidente du FPI. L’ancienne députée de la commune de Port-Bouët aura pour mission de constituer une équipe de personnes originaires de toutes les grandes régions du pays, sans distinction aucune de sensibilité politique, pour délivrer aux populations, un message de paix et de démocratie dans tout le pays.

« Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et surtout, pour les générations futures », a exhorté Laurent Gbagbo.