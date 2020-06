Hamed Bakayoko « attristé » par l'inondation meurtrière d'Anyama

Dès l'annonce de l'éboulement survenue à Anyama, Hamed Bakayoko s'est dépêché sur les lieux pour se rendre compte de la situation. Le ministre de la Défense, dans un message posté sur les réseaux sociaux, a apporté ses compassions aux familles éplorées.

Hamed Bakayoko aux populations d'Anyama : « Yako à Tous ! »

La coulée de boue et l'éboulement de terrain survenus à Anyama, à la suite des pluies diluviennes, ont causé treize (13) morts, trois blessés et des portés-disparus, ainsi que plusieurs habitations écroulées et englouties avec la montée des eaux. Arrivé dans la localité adjacente à celle d'Abobo, celle dont il est le premier magistrat, Hamed Bakayoko s'est rendu compte, de lui-même, de l'ampleur des dégâts.

En compagnie du ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, du Préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, et de la municipalité de la localité sinistrée, le ministre ivoirien de la Défense a constaté avec pincement au coeur a déclaré : « On va continuer la sensibilisation et vite venir au secours des populations. »

Dans une publication faite sur sa page Facebook, le Maire d'Abobo a posté : « Aux côtés des populations suite au glissement de terrain à Anyama, provoqué par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. » Avant d'ajouter : « Condoléances attristées aux familles endeuillées. Yako à tout ! »

Notons que les Sapeurs pompiers militaires, les agents de police et de gendarmerie et autres secouristes poursuivent les recherches pour retrouver d'éventuels survivants, ainsi que les personnes qui seraient encore sous les décombres.