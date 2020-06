Après le drame d' Anyama, voici ce qu'il faut craindre

Jeudi 18 juin 2020, la commune d' Anyama a été frappée par un grand malheur. Suite aux pluies diluviennes qui s'abattaient sur la Côte d'Ivoire, un éboulement de terrain a provoqué la mort de plus d'une dizaine de morts. Quelques jours après ce drame, la SODEXAM (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique) tire la sonnette d'alarme face à de nouveaux risques d'inondation.

Après Anyama, d'autres localités menacées par les pluies diluviennes

Anyama, une localité située à 10 km d'Abidjan, a vécu une journée noire le jeudi 18 juin 2020. La forte pluie qui s'est déversée sur la Côte d'Ivoire a causé la mort de plus de 13 personnes. En effet, une coulée de boue a enseveli des habitations. La Direction générale de la police nationale a confirmé l'information via un communiqué publié sur sa page Facebook. "Suite aux fortes pluies de ce jeudi 18 juin 2020, un éboulement de terre s'est produit au quartier RAN d' Anyama sur des habitations. Les sapeurs-pompiers, le district de police d'Abobo, les agents de la CRS 4 et de la gendarmerie nationale sont sur les lieux. On dénombre pour l'heure 10 cas de décès", avaient annoncé les autorités policières peu après le drame.

Dans un bulletin météo, la SODEXAM a déclaré que du samedi 20 au lundi 22 juin 2020, "après de faibles pluies par endroits en début de matinée, les régions du littoral et du sud-forestier seront sous un ciel progressivement ensoleillé". Elle précise que "dans le reste du pays, on observera un temps partiellement nuageux". Poursuivant, la SODEXAM ajoute que dans l'après-midi, dans les régions allant du nord à la bande centrale, "le début de la période sera relativement ensoleillé".

On apprend dans ce bulletin météo que le district d’Abidjan enregistrera quelques pluies et parfois des orages avec des intensités relativement importantes particulièrement dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juin 2020.