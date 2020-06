Groupe Marck, l'équipementier militaire français, s'installe à Abidjan

Abidjan est indéniablement l'un des plus importants pôles économiques de la sous-région ouest-africaine. Fort de cette réalité, l'équipementier militaire français Marck a décidé d'ouvrir sa seule filiale d'Afrique subsaharienne en Côte d'Ivoire.

Groupe Marck ouvre une succursale à Abidjan

La Côte d'Ivoire est de retour sur l'échiquier international après près d'une décennie de guerre militaro-civile. C'est le moins que l'on puisse dire eu égard à la représentation du pays d'Alassane Ouattara dans les instances internationales. Aussi, certaines multinationales se bousculent-elles au portillon pour installer leur filiale sur les rives de la lagune Ébrié.

À en croire Afrique Intelligence, « l'équipementier militaire français Marck a ouvert mi-juin, à Abidjan, sa première filiale commerciale en dehors de l'Hexagone ». Et ce, en dépit de la crise sanitaire du Covid-19, qui bat son plein en Côte d'Ivoire et dans le monde.

Ouest-France ajoute par ailleurs que, dès l'accession du Président Ouattara au pouvoir, les forces armées ivoiriennes ont été rééquipées de treillis de type F1 et F2 fabriqués en France par Marck et distribués par SOFEXI (groupe Marck), qui a aussi livré des casquettes, ceinturons et rangers.

Notons que Groupe Marck est un groupe industriel français spécialisé dans la conception d’uniformes, de cérémonie ou d’intervention, de vêtements d’image, d’équipements de protection individuelle (EPI), de passementerie et accessoires, en France et à l’international.

Créée il y a plus de 150 ans, cette entreprise française s'est spécialisée dans les innovations textiles pour divers secteur d’activité : Armée, Défense, Sécurité nationale et territoriale, Grandes Écoles, Accueil, Beauté, Luxe, Transport, Restauration et Distribution.

Avec un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2018, le groupe compte 660 Salariés dans l’entreprise, 05 Sites de production en France et 3 sites de production en Tunisie.