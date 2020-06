Dimbokro: Les femmes sensibilisées à la prévention à la COVID-19

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, professeur Bakayoko-Ly Ramata, a appelé les femmes de Côte d'Ivoire à s'approprier les mesures barrières contre la Covid-19.

Covid-19: L'opération "Une femme, un masque" à Dimbokro

En tournée à Dimbokro, vendredi, Bakayoko-Ly Ramata a invité les femmes des marchés à s'approprier les mesures barrières en vue de rompre la chaîne de contamination de la pandémie. Cette sensibilisation des femmes des grands marchés de Dimbokro a été faite au cours de la double cérémonie de formation sur la bonne application des mesures barrières contre la Covid-19 et de lancement de l’opération "Une femme, un masque ».

En présence du maire Bilé Diéméléou, du sous-préfet, Zagou Serges Rodrigues, de Mme Konaté Bintou, conseillère à la grande chancellerie, de M. Koffi Eugène, conseiller économique, Social, culturel et environnemental et de plusieurs autres cadres de la région.

La ministre a déploré le non-respect par les populations des recommandations des autorités sanitaires et a dit que cette attitude est à la base de l’augmentation des cas de contamination à Covid-19, malgré les efforts consentis par le gouvernement.

«Le Premier ministre nous a mis en mission pour ces deux activités très importantes à l’endroit des femmes, surtout celles des marchés, parce qu'elles sont plus exposées aux risques de contamination de la maladie à Covid-19. En tant que conseillères, éducatrices, le fait qu’elles soient formées et sensibilisées à la prévention de la Covid-19, va impacter positivement leurs familles et leurs communautés », a souligné la ministre Bakayoko-Ly Ramata.

Elle a relevé l'impact négatif de la pandémie sur les activités des femmes des marchés, et la nécessité de leur implication dans la lutte. Pour la ministre, de par leur responsabilité sociale, les femmes sensibilisées peuvent constituer un relais important dans l'éradication de la Covid-19.

«Nous tenons à vous. Vous êtes au cœur de la sécurité alimentaire. Je vous invite à respecter et à faire respecter les mesures barrières et à porter vos masques », a-t-elle dit à la centaine de femmes présentes au Foyer des jeunes.

La vice-présidente de la fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d’Ivoire, Eugénie Gnagno, a remercié le président de la République et le Premier Ministre pour toutes les actions mises en œuvre pour lutter contre cette pandémie.

Elle a également salué l’appel de la Ministre qui les galvanise et s’est engagée, au nom de ses membres, à traduire en actes les recommandations de la ministre Bakayoko-Ly Ramata pour sauver des vies.

La projection de film sur l’application des mesures barrières et un don de matériel sanitaire composé de dispositifs de lavage des mains, de cartons de javel, de savons liquides, de mouchoirs jetables et de 1000 masques ont mis un terme à la cérémonie.