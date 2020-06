Touba immortalise Bamba Vamoussa, ex-Ministre d’Houphouët-Boigny

27 ans après son décès, l’ancien Ministre d’Houphouët-Boigny, Bamba Vamoussa, est toujours vivant dans l’esprit du peuple Mahou à Touba (Ouest de la Côte d’Ivoire).

Le Maire de Touba « ressuscite » Bamba Vamoussa, ex-Ministre d’Houphouët-Boigny

Le 19 Juin 1993, mourrait l’un des plus charismatiques ministres du Président Félix Houphouët-Boigny, Bamba Vamoussa. 27 années après son rappel à Dieu, le Ministre de l’Education nationale de 1990 à 1993 a été immortalisé à Touba. Samedi 27 Juin 2020, en marge de la deuxième session ordinaire du Conseil municipal de Touba, il a été procédé à l’inauguration de la salle des fêtes de ladite mairie, et cette salle porte désormais le nom de l’illustre disparu ‘’Salle Vamoussa Bamba’’.

Expliquant son initiative, en présence des autorités administratives, coutumières et de la population, le Maire Doumbia Adama s’est réjoui que cette salle ‘’porte le nom de notre père et devancier le Ministre Vamoussa Bamba qui n'est autre que le père de Mon frère Mamadou Bamba (1er Adjoint au Maire, Ndlr)’’. Il a ensuite indiqué qu’à l'occasion de la 27è année du rappel à Dieu de Bamba Vamoussa, le conseil municipal se devait de perpétuer la mémoire de cet ‘’auguste et tendre père’’ en baptisant cette salle par ce nom qui a fait la fierté de la région du Bafing.

« Vamoussa Bamba fut un homme qui a marqué son époque par son engagement envers le peuple Mahou. Les actions posées par lui sont encore perceptibles dans notre quotidien », a-t-il expliqué, avant d’exprimer sa gratitude à la population pour la confiance placée en lui et à son équipe. « Nous mettrons tout en œuvre pour redorer le blason de notre belle cité de l'arbre Céleste. Nous mettrons un accent particulier sur l'assainissement du cadre de vie des populations et plusieurs autres actions au bonheur de tous », a rassuré le Maire Doumbia Adama.

Entièrement rénovée, la salle des mariages de la mairie a aujourd’hui fière allure. Elle est désormais climatisée, dotée d’une sonorisation et de chaises présidentielles. De quoi réjouir El Hadj Bambadjan Bamba qui a témoigné la reconnaissance des grandes familles Bamba de Venguêla, de Gbêyasso et Fadiga au Maire Adama Doumbia ‘’pour l'immense honneur’’ fait ‘’en rendant à notre père le Ministre Bamba Vamoussa, cet hommage grandiose’’.

«Vingt-sept ans après son rappel à Allah, voici que Monsieur le Maire Adama Doumbia immortalise celui qui demeure pour nous la source éternelle d'inspiration, le Ministre Vamoussa Bamba, en associant son nom et son image à cette splendide salle de mariage de la Mairie de Touba. Oui, Monsieur le Maire, Félicitations pour la beauté de la salle Bamba Vamoussa, un vrai chef-d'oeuvre. Félicitations pour votre gout raffiné du pittoresque. Une salle qui n'a rien à envier à la salle de mariage de l’Hôtel communal de Cocody ou même à celle du district d'Abidjan », s’est félicité El Hadj Bambadjan Bamba.

Rappelons à juste titre que Bamba Vamoussa a été successivement, sous le Président Félix Houphouët-Boigny, Ministre de l’Enseignement professionnel et technique; Ministre des Travaux publics, Transports, Construction et Urbanisme; et enfin Ministre de l’Education nationale.