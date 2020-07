Présidentielle 2020 : Vagondo Diomandé s'inquiète du climat confligène

La tension autour de l'élection présidentielle de 2020 est de plus en plus inquiétante. Le ministre Vagondo Diomandé, tout en reconnaissant le climat délétère actuel, rassure de prendre toutes les dispositions sécuritaires requises afin d'assurer la bonne tenue de ce processus électoral, apprend-on de Le Nouveau Réveil.

Vagondo Diomandé : « Le contexte actuel est confligène »

Alassane Ouattara, président ivoirien, a rassuré ses compatriotes, ainsi que la communauté internationale, de ce que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 se déroulera dans de bonnes conditions sécuritaires. En dépit de ses assurances données par le premier citoyen ivoirien, l'atmosphère préélectorale est d'autant plus tendue entre les acteurs politiques ivoiriens que les craintes et inquiétudes sont de plus en plus persistantes en Côte d'Ivoire. Surtout, lorsque l'on se remémore la crise postélectorale de 2010.

Aussi, la sécurisation des élections ivoiriennes devient-elle un enjeu majeur pour lequel Diomandé Vagondo met un point d'honneur à préparer ses hommes à la tâche. Le ministre ivoirien de la Sécurité et de la Protection civile était en effet à un atelier, ce mercredi 1er juillet à Abidjan, dans la commune administrative du Plateau, pour évoquer la question.

Le Sécurocrate ivoirien a d'entrée avoué que « le contexte actuel est confligène ». N'empêche que le général de Corps d'armée Vagondo reste engagé à accomplir sa mission avec dextérité. « Notre grand challenge reste l’organisation des élections présidentielles d’octobre 2020. Mon département s’engage à la sécurisation de ce processus. Il y a lieu aussi de former nos hommes à éviter d’éventuels conflits », a déclaré le ministre, avant d'ajouter : « Toutes les dispositions seront prises à sécuriser avant, pendant et après les élections. La sécurisation des locaux, des bureaux de vote, le transport des urnes doit être l’affaire des forces de sécurité. »

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, Président de la Commission électorale indépendante (CEI), a par ailleurs exhorté les autorités sécuritaires à assurer « une protection morale et physique » des citoyens, dans la mesure où la psychose se fait de plus en plus envahissante au sein de la population ivoirienne à l'approche de ce scrutin crucial.