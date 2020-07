Bouaké: Les femmes ''en rangs serrés pour la victoire de Gon''

Mamadou Traoré, conseiller politique du ministre Amadou Koné et cadre du RHDP, a, lundi dernier, exhorté les femmes du marché Bouaké-Maroc à s’investir pour la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly, au soir du 31 octobre 2020.

RHDP: Des femmes du Gbêkê mises en mission pour la victoire d'Amadou Gon

Évacué d’urgence le 2 mai dernier pour des raisons médicales, le Premier ministre Amadou Gon est en route pour Abidjan ce jeudi 2 juillet 2020. Il devrait prendre toute la place qui est la sienne au sein de la machine RHDP, pour la victoire du parti à l’issue du prochain scrutin. Dans cette démarche, le dauphin du président Ouattara pourra compter sur l’engagement et la détermination des femmes du quartier Maroc de Bouaké. Elles ont témoigné cet engagement lundi dernier à l’ émissaire du ministre Amadou Koné, coordonnateur RHDP de Gbêkê 1, qui y était dans le cadre d’une mission de sensibilisation, pour une adhésion massive des femmes à l’opération d’enrôlement sur le listing électoral.

La date butoir de cette opération qui a démarré depuis le 10 juin étant prorogée au dimanche 5 juillet prochain, l’objectif est désormais de garantir au candidat du RHDP, une victoire certaine au soir du 31 octobre 2020. «Cette opération est pour vous. Vous devez envahir les centres d’enrôlement pour vous faire enrôler et faire enrôler vos proches si vous voulez porter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, au pouvoir (...) Si vous voulez que le RHDP gagne l’élection présidentielle comme cela a été le cas par le passé, nous devons travailler. Nous devons rassembler toutes les femmes et les jeunes pour Amadou Gon Coulibaly», a-t-il exhorté.

Un message reçu 5/5 par les militantes. “Ici au quartier Maroc, nous les femmes sont pour vous, Monsieur Mamadou Traoré, Directeur Général de l’Infs. Nous sommes vos amazones. Après votre passage, nous allons investir les marchés, les domiciles, les ‘’grins’’ et autres lieux pour sensibiliser nos frères, nos sœurs, nos amies et nos parents. Monsieur Mamadou Traoré, avec vous, nous sommes et resterons en rangs serrés pour la victoire d’Amadou Gon Coulibaly au soir du 31 octobre 2020”, a rassuré Salimata Koné, au nom des femmes.