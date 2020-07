Affaire "Blé Goudé a quitté La Haye": Voici ce qu'il était allé faire à Paris

Nous l'annoncions dans une de nos publications récentes. En résidence à La Haye depuis sa remise en liberté, Charles Blé Goudé avait embarqué pour la France le 03 juillet 2020. La décision rendue le 30 mai dernier par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) a levé toutes les mesures de restrictions de déplacements et de voyage contre Laurent Gbagbo et lui. Désormais libre de tous ses mouvements, le leader du COJEP peut voyager partout dans les 123 États membres de la CPI. Si l'objet de son séjour à Paris avait été gardé secret dès le début, on en sait un peu plus désormais sur les raisons qui ont conduit Blé Goudé au pays du Président Emmanuel Macron.

Blé Goudé donne les raisons de son séjour à Paris

Le cabinet du Président Charles Blé Goudé, informe l’opinion nationale et internationale que le président du COJEP a séjourné à Paris du 02 au 04 Juillet 2020. En effet, les autorités françaises ont accédé à la demande du Président Charles Blé Goudé à se rendre en France pour prendre part aux obsèques de sa sœur.

C’est donc dans ce cadre strictement familial et douloureux que le Président de la voix du peuple à inscrit ce séjour. Après avoir accompagné sa sœur à sa dernière demeure le vendredi 03 juillet au cimetière de La Courneuve où elle repose désormais en paix, c'est sain et sauf que le Président Charles Blé Goudé a regagné La Haye.

Le Président Charles Blé Goudé tient à traduire sa gratitude aux autorités françaises et au greffe de la Cour Pénale Internationale pour avoir facilité ce voyage, le premier du genre depuis son acquittement et la levée des mesures de restrictions qui pesaient contre lui. Le Président Charles Blé Goudé présente ses excuses aux nombreux ivoiriens et africains qu’il n’a pu rencontrer pendant son séjour, malgré sa bonne volonté.

Il espère que des occasions adéquates se présenteront dans de meilleures circonstances pour des retrouvailles conviviales. Merci à toutes et à tous pour votre soutien dans ces moments de deuil.

Fait à Paris, le 05 juillet 2020

Pour le Président Charles Blé Goudé

Youssouf Diaby, Porte-parole