RHDP : De retour au pays, Amadou Gon donne le ton de sa campagne

Après deux mois passés en France, Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan, le 2 juillet dernier. Le candidat du RHDP à la présidentielle 2020 s'apprête donc pour lancer sa campagne, dont il a donné le ton dans un tweet, ce mercredi.

Amadou Gon Coulibaly : « Anticiper et planifier les projets de développement pour des décennies »

Amadou Gon Coulibaly a été désigné, le 12 mars 2020, lors du Conseil politique du RHDP, candidat du parti au pouvoir. Appelé à succéder au Président Alassane Ouattara, qui a décidé de passer la main à une nouvelle génération après avoir exercé deux mandats, le Premier ministre ivoirien est très attendu.

La tâche ne sera en effet pas aisée dans la mesure où le bilan de son prédécesseur est très éloquent. Même si certains s'accordent à dire que la réconciliation nationale a été le talon d'Achille du pouvoir Ouattara, il n'en demeure pas moins que la Côte d'Ivoire a connu un bond spectaculaire en matière de développement.

Les ponts, routes et autres infrastructures réalisés dans la dernière décennie ont donné au pays, un visage nouveau plus reluisant. De même, l'économie ivoirienne a connu une nouvelle santé avec un taux de croissance avoisinant les deux chiffres, n'eut été la crise sanitaire du coronavirus qui est venue annihiler ces efforts. Même si là encore des opinions divergentes évoquent la souffrance des Ivoiriens, qui sont de plus en plus pauvres.

Amadou Gon Coulibaly, pressenti pour succéder à Alassane Ouattara, aura donc fort à faire pour maintenir la Côte d'Ivoire au moins au niveau actuel. Mais, loin de s'en alarmer, le chef du gouvernement, également maître-artificier de ce développement, a levé un coin de voile sur son programme de gouvernement qu'il entend mettre en oeuvre une fois aux affaires.

« Avoir une vision, ce n’est pas adopter des politiques de court terme, mais anticiper et planifier les projets de développement pour des décennies à venir, afin d'assurer un développement durable », a-t-il tweeté, six jours après son retour en Côte d'Ivoire.

Notons cependant que la santé du Premier ministre ivoirien, candidat du parti au pouvoir, est perçue comme un handicap par certains observateurs, surtout après son séjour médical de Paris.