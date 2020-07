Moins d'un an après Dj Arafat, la Côte d'Ivoire perd Amadou Gon

C’est une nouvelle triste pour la nation. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien, est décédé dans une clinique de la place, apprend-on de sources concordantes.

Deuil: La Côte d'Ivoire pleure son Premier ministre Amadou Gon décédé ce mercredi

Rentré à Abidjan le jeudi 2 juillet dernier après un long séjour hexagonal pour des raisons médicales, Amadou Gon Coulibaly n’aura pas tenu longtemps au mal qui le rongeait. Ce mercredi 8 juillet 2020, le chef du gouvernement ivoirien est décédé peu après avoir pris part au Conseil des ministres. Pris d'un malaise, le Premier ministre avait été conduit d'urgence dans un centre hospitalier de la place d'où il décèdera quelques heures plus tard.

Un coup dur pour la Côte d’Ivoire toute entière et particulièrement pour le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), sa famille politique. Feu Amadou Gon Coulibaly avait été désigné, le 12 mars dernier, à l’issue d’un Bureau politique tenu à Abidjan, pour représenter son parti au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Avec cette disparition tragique, c’est une grosse perte pour le RHDP qui devra dans les prochains jours, rechercher dans ses rangs, un autre candidat de la trempe de ce brillant technocrate. Amadou Gon, faut-il le rappeler, a fait toutes ses classes politiques aux côtés du chef de l’Etat Alassane Ouattara. Fidèle et inconditionnel de l’ancien directeur adjoint du FMI, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats pour l’accession au pouvoir du Président Ouattara.

Le décès d'Amadou Gon intervient moins d'un an après celui de l'icône du Couper-décaler, Dj Arafat, le 12 août 2019. La Rédaction d’Afrique-sur7.fr se joint à toutes les voix sensibles à cette triste nouvelle pour présenter ses condoléances les plus attristées au RHDP, au peuple ivoirien, à l’ensemble du gouvernement et particulièrement au chef de l’Etat qui perd l’un de ses plus illustres collaborateurs.