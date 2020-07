Blé Goudé: La mort de Gon «est une grande perte pour la Côte d'Ivoire»

À l'instar de ses autres compatriotes, Charles Blé Goudé pleure également Amadou Gon Coulibaly, décédé, ce mercredi 8 juillet 2020. Le président du Cojep, dans un message publié sur sa page Facebook, exprime sa tristesse face à cette « grande perte ».

Blé Goudé : « Le Premier Ministre est tombé les armes à la main »

Chacun y est allé de ses sensibilités et de ses émotions pour exprimer son hommage à Amadou Gon Coulibaly, le défunt Premier ministre ivoirien décédé, ce mercredi, à la suite d'un malaise survenu lors du Conseil des ministres auquel il prenait part après son retour de deux mois de séjour médical en France. Aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au-delà des frontières ivoiriennes, les messages de soutien et des condoléances ne cessent de se succéder pour célébrer un homme dont les compétences et l'abnégation au travail sont sues de tous.

Charles Blé Goudé, encore étreint par la douleur des décès successifs de sa soeur et de son frère, a encore trouvé la force pour exprimer cette autre douleur qui vient l'étreindre. « C'est avec tristesse que j'ai appris le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly », a déclaré l'ancien leader de la Galaxie patriotique.

Le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) a par ailleurs salué un homme de devoir : « Au regard des circonstances de sa mort, on peut conclure que le Premier Ministre est tombé les armes à la main. Même si on ne partageait pas la même vision sociétale, il n'en demeure pas moins que la disparition du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. »

L'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen s'est également incliné devant la mémoire de l'illustre disparu. « Je voudrais humblement m'incliner et présenter mes condoléances à la famille biologique du disparu ainsi qu'à sa famille politique, le RHDP. Que son âme repose en paix », a conclu le filleul de Laurent Gbagbo.