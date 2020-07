Indices d'une candidature de Kablan Duncan à la Présidentielle 2020 !!!

Démissionnaire de son poste de Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan a produit un communiqué de presse qui en dit long sur la trajectoire qu'il entend se donner. Une candidature à l'élection présidentielle de 2020 n'est d'ailleurs pas exclue des ambitions du natif de la première capitale de Côte d'Ivoire.

Daniel Kablan Duncan vs Bédié et Ouattara à la Présidentielle 2020 ?

Daniel Kablan Duncan a finalement démissionné de la Vice-Présidence de Côte d'Ivoire. L'information a été portée au grand jour, ce lundi 13 juillet, par un communiqué lu par Patrick Achi, Secrétaire général de la Présidence. Et ce, après plusieurs mois de discussions avec Alassane Ouattara après le dépôt de sa lettre de démission, le 27 février dernier. L'intéressé indique en effet qu'il s'agit d'ailleurs de sa deuxième lettre de démission, tant « sa convenance personnelle » l'avait, depuis belle lurette, éloigné du RHDP dont il se disait membre « des pieds à la tête ».

L'ancien Vice-Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'était au préalable brouillé avec Henri Konan Bédié, président du Parti, après avoir décidé de rejoindre Alassane Ouattara dans le parti unifié. Aussi, de nombreux ministres, cadres et militants du vieux parti lui avaient emboîté le pas pour s'inscrire au nombre des adhérents du Parti unifié. DKD avait pour ce faire créé le mouvement PDCI-Renaissance pour mieux rassembler ceux avec qui il a rejoint le RHDP.

Après l'acceptation de sa démission par le Président Ouattara, Kablan Duncan se trouve donc à la croisée des chemins à trois mois et demi de l'élection présidentielle de 2020. Va-t-il prendre sa retraite politique ? Va-t-il retourner au PDCI-RDA ? Va-t-il jouer sa propre carte politique ?

Dans son communiqué de presse dont copie est parvenue à Afrique-sur7, le Député de Grand-Bassam a levé le voile sur l'orientation politique qu'il entend donné à son avenir. « Je voudrais enfin souligner que la création du mouvement PDCI-Renaissance a été faite dans ce but : servir de courroie de transmission, de liant entre tous les citoyens de notre cher pays et notamment entre ceux qui partage et l’idéal et les valeurs de Dialogue, d’Union, de Justice, de Paix et de Progrès du Père Fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, le Président Félix Houphouët-Boigny », a déclaré le désormais ancien Vice-Président ivoirien, avant d’ajouter : « Cette philosophie est et restera notre boussole et notre ligne de conduite ! »

Loin d'être fortuite, cette dernière phrase indique à souhait que Duncan est loin de prendre sa retraite politique. Mieux, il pourrait même se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020, et pourrait avoir comme adversaires Henri Konan Bédié, ou même Alassane Ouattara si ce dernier décidait de revenir dans l'arène après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, son successeur désigné.