Football, mercato: Victor Osimhen pour détrôner Nicolas Pépé?

En route pour Naples, l’international nigérian Victor Osimhen va permettre au LOSC, son club, de réaliser une excellente affaire. Promis au 6e de Série A, l’attaquant pourrait battre le record de Nicolas Pépé.

Transfert record en vue pour Victor Osimhen?

A 21 ans, l’international nigérian Victor Osimhen a signé 18 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec Lille. Arrivé en France en provenance du Sporting de Charleroi, l’attaquant a réalisé une saison aboutie ponctuée par un prix de meilleur joueur africain de Ligue 1. Suivi par plusieurs clubs, Victor Osimhen devrait poursuivre sa carrière en Italie, notamment du côté de Naples.

Selon plusieurs médias français et italiens, le nigérian pourrait rejoindre l’équipe du San Paolo pour le montant record de 81 millions d’euros, soit plus de 53 milliards de Francs CFA. Si cette opération venait à se concrétiser, Victor Osimhen deviendrait tout simplement le transfert le plus cher pour un footballeur africain devant l’ivoirien Nicolas Pépé. Egalement ancien lillois, Pépé avait été recruté en 2019 par Arsenal pour le montant de 80 millions d’euros.

Naples évoque des négociations difficiles pour Victor Osimhen

Si l’avenir des joueurs aux 4 buts en 9 sélections avec le Nigeria devrait bien s’écrire à Naples, le club italien n’a pas manqué mercredi d’évoquer un contexte difficile autour de ces négociations. « "dossier complexe". "Il a changé d'agent. C'est compliqué », a expliqué Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de Naples. Outre cette difficulté, les deux clubs auraient du mal à s’entendre sur le montant du transfert.

En lieu et place des 81 millions d’euros attendus, selon Top Mercato, le joueur pourrait finalement ne « coûter que » 60 millions d’euros plus de 10 bonus éventuels soit, un total d’environ 46 milliards de Francs CFA. De son côté, Lille s’est déjà fait une raison quant au départ de son meilleur atout offensif. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché », a confié à L’Equipe, Marc Ingla, directeur général du LOSC.