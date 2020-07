3e mandat d'Alassane Ouattara : Tiken Jah joue à un jeu trouble

Alassane Ouattara sera-t-il candidat à la présidentielle après la mort soudaine d'Amadou Gon Coulibaly ? Sur la question, Tiken Jah Fakoly, qui s'était formellement opposé à la candidature d'Henri Konan Bédié, a du mal à s'opposer à une probable volonté du chef de l'État de briguer un 3e mandat.

Tiken Jah fait du deux poids, deux mesures

Quand Henri Konan Bédié s'est décidé à briguer la magistrature suprême, il s'est attiré la foudre de certaines personnes, dont Tiken Jah Fakoly. Le chanteur ivoirien a vigoureusement critiqué le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Il est allé plus loin en crachant sur son bilan à la tête de la Côte d'Ivoire. "Quand il était au pouvoir, il a fait quoi ? Bédié, c'est le président le plus vaurien de l'Afrique ; il n'a jamais souffert. Donc il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens. J'apprends qu'il veut être candidat. Bédié veut être candidat; il veut être candidat où ? En 2010, il n'a pas fui le débat ? Il a fui le débat. On lui a dit de venir expliquer ce qu'il va faire pour les Ivoiriens, il a fui en donnant des arguments qui ne tiennent pas la route... Moi, je ne suis pas avec quelqu'un. Je suis avec la Côte d'Ivoire. Je suis avec les Ivoiriens", a lancé le descendant de Fakoly dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Interrogé par nos confrères de dw.com, Doumbia Moussa, de son vrai nom, n'a pas clairement donné sa position sur un probable 3e mandat d'Alassane Ouattara. "Je pense que le président Ouattara est dos au mur, aujourd'hui, parce que quand vous êtes à 3 mois de l'élection présidentielle, votre candidat, votre dauphin choisi, meurt comme ça brutalement, c'est vrai qu'il y a l'intérêt national qui est en jeu, mais il y a aussi l'intérêt de sa famille politique", a laissé entendre la star du reggae. Tiken Jah Fakoly a aussi fait savoir qu'il ne serait pas surpris "que le président Ouattara revienne sur sa décision". "De toute façon, il a fait une ouverture. Il a dit que si le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié se présentaient, il allait revenir sur sa décision. Moi mon souhait, c'est que ni Gbagbo, ni Bédié, ni Alassane ne présente. Mais Bédié a été déjà choisi par son parti. Il nous sera difficile aujourd'hui d'empêcher Ouattara de se présenter", a-t-il justifié.

Tiken Jah avait pourtant ouvertement livré son point de vue sur la candidature d'Henri Konan Bédié. On aurait souhaité qu'il en fasse autant sur le cas Alassane Ouattara au lieu de justifier une probable candidature du chef de l'État par celle du président du PDCI.