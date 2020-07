Retour de Gbagbo: La pression s'accentue sur le régime Ouattara

Le retour en Côte d’Ivoire de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est l’un des sujets qui cristallisent l’actualité socio-politique nationale à moins de 4 mois de la tenue du scrutin présidentiel d'octobre 2020.

Nestor Dahi: "Le FPI travaille pour le retour et la victoire du président Gbagbo à la présidentielle 2020"

Les militants du Front populaire ivoirien (FPI) souhaitent de tous leurs voeux le retour en Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo. L'ancien chef de l'Etat ivoirien et son ancien Ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont depuis le 28 mai, désormais autorisés à voyager dans les 123 pays membres de la CPI, y compris la Côte d'Ivoire, à condition de recevoir l’approbation du pays qu’ils souhaitent rejoindre.

Gbagbo aurait depuis lors introduit auprès du greffe de la CPI, une demande aux fins de rejoindre son pays, la Côte d’Ivoire. Transférée aux autorités ivoiriennes depuis le 10 juin, cette demande reste toujours sans réponse. « Si Ouattara ne veut pas créer les conditions du retour du président Gbagbo, nous allons appeler à la mobilisation générale pour que Gbagbo, notre guide, rentre en Côte d'Ivoire. Cette année, ça passe ou ça casse», a menacé Nestor Dahi, leader de la jeunesse du FPI, lors d'une adresse, jeudi 16 juillet à Yopougon.

«Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé vont bientôt rentrer en Côte d'Ivoire et personne ne pourra empêcher ces deux fils dignes de la Côte d'Ivoire de regagner leur Pays », a-t-il ajouté. Et de poursuivre: «À partir d'aujourd'hui, nous serons sans relâche sur le terrain; nous serons sans repos jusqu'au palais présidentiel. Ils ne pourront plus nous distraire. Cette année 2020, on tient le bon bout et on va aller jusqu'au bout», a-t-il lâché.

Selon Nestor Dahi, le FPI est en pleine forme et prêt à engager la bataille pour la présidence de la République lors de la présidentielle d'octobre. «Notre équipe est solide; elle est renforcée. Nous sommes prêts à engager la bataille en 2020. Tous les cadres du FPI, y compris la Première dame Simone Gbagbo, travaillent pour le retour et la victoire du président Gbagbo à la présidentielle 2020», a-t-il conclu.