Titrologie du 18 juillet 2020 : «Négociations...pour le retour de Gbagbo»

L'inhumation à Korhogo d'Amadou Gon Coulibaly domine largement la titrologie de ce 18 juillet 2020. N'empêche que d'autres journaux ivoiriens mettent à nu les tractations autour du retour de Laurent Gbagbo, ainsi que la dernière décision de la CADHP à propos de la réforme de la CEI.

Titrologie : « AGC, douloureuse et déchirante séparation, hier »

La Côte d'Ivoire entière continue de pleurer Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre décédé, le 8 juillet dernier, à la suite d'un malaise cardiaque. Après les hommages à lui rendus à Abidjan par la Nation et par son parti, le RHDP, le défunt chef du Gouvernement a été inhumé, ce vendredi. « Adieu le Lion », titre le journal gouvernemental Fraternité Matin. Et le journal indépendant, L'Inter, de renchérir : « Inhumation du Premier ministre à Korhogo, hier. ADIEU! » Pour le journal Le Matin : « Le Lion à jamais dans nos coeurs", avant de plaquer encore à sa une : « AGC, douloureuse et déchirante séparation, hier."