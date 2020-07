RHDP : Le N'zi et le Grand centre sollicitent la candidature de Ouattara

Les coordinations RHDP des régions du grand-centre et du N’zi, ont apporté leurs soutiens à la candidature d'Alassane Ouattara dont le dauphin Amadou Gon Coulibaly est décédé.

RHDP: Après le Poro, le N'zi et le Grand-centre favorables à une autre candidature de Ouattara

Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, est décédé, mercredi 8 juillet dernier à Abidjan, des suites d’un malaise cardiaque. Déboussolé à quelque 100 jours de la tenue de l'élection, le parti est dans l'obligation de se trouver, dans un bref délai, une alternative crédible à même de garantir sa stabilité mais éventuellement une victoire certaine au soir du rendez-vous électoral.

Les regards sont depuis tournés vers le président sortant Alassane Ouattara qui, le 5 mars dernier, avait solennellement annoncé sa volonté de ne pas rempiler pour un 3e mandat. L'actuel chef de l'exécutif ivoirien fait l'objet d'appels incessants de la part des cadres et autres instances de son parti, selon qui sa candidature est un impératif pour le RHDP, s'il souhaite conserver le pouvoir au soir du 31 octobre.

Après les élus et cadres RHDP des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, les coordinations RHDP du N’ZI et du grand Centre viennent, à leur tour, de s’inscrire sur la longue liste des cadres et instances du parti favorables à la candidature de l’ex-directeur adjoint du Fonds monétaire internationale (FMI).

«Nous prions Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara d’être le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », s’est fendue la coordination RHDP du Grand centre, dans une déclaration dont copie nous a été transmise. Selon eux, cette candidature du chef de file des houphouëtistes, devrait avoir pour avantage de garantir la stabilité, le développement et la prospérité de la Côte d’Ivoire.

«Nous souhaitons vivement que notre frère, SEM Alassane Ouattara, accepte notre proposition afin de garantir la victoire du RHDP à la prochaine élection présidentielle, de poursuivre le développement de la Côte d’Ivoire dans la paix, la cohésion et la stabilité ainsi que la formation des cadres », a également confié la coordination RHDP du N’zi, promettant de mobiliser toutes les bases du parti, ainsi que l’ensemble des Ivoiriens à adhérer au projet visant à accorder une troisième mandature au natif de Dimbokro.

L'objectif de tout ceci étant en effet de faire bénéficier à la Côte d’Ivoire de l’expérience politique du Président Ouattara, de sa grande maîtrise de la gestion des affaires d’État, de sa notoriété et des résultats probants de sa politique de développement. Rappelons-le que le concerné n’a pour l’instant pas encore officiellement répondu à ces appels incessants.