Un mois après la mort de Boikary Fofana, le COSIM en deuil

Le COSIM (le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire) est de nouveau frappé par le deuil, un mois après le décès de Cheick Aïma Boikary Fofana. On apprend la disparition d'El Hadj Mory Cissé, grand imam de Gbeleban. L'homme religieux est décédé le dimanche 26 juillet 2020.

Le COSIM a perdu un autre grand nom

La mauvaise nouvelle a été annoncée à travers un communiqué du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire, rendu public le lundi 27 juillet 2020. "Le Cheikhoul Aïma Traoré Mamadou Traoré, président du COSIM, a le regret de vous annoncer le rappel à Allah, ce dimanche 26 juillet 2020, à Gbeleban, de El Hadj Mory Cissé, Grand imam de Gbeleban", indique la note qui précise que "l'inhumation a eu lieu ce dimanche à Gbeleban, les dates de cérémonie de 7e et 40e jour vous seront communiquées ultérieurement". Le premier responsable du COSIM "présente ses sincères condoléances, à sa famille biologique, à la communauté musulmane de Gbeleban et à l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire".

Tout en invitant l'ensemble de la communauté musulmane à formuler des prières en faveur de l'imam El Hadj Mory Cissé, le COSIM prie pour que le Tout-Puissant efface les manquements de l'illustre disparu et le reçoive au paradis.

Il y a un mois, le COSIM perdait son guide suprême, en la personne de Cheick Aïma Boikary Fofana. L'homme est décédé le dimanche 17 mai 2020 à Abidjan. Sa disparition avait fait réagir la classe politique et religieuse ivoirienne. Les évêques catholiques avaient présenté leurs "sincères condoléances aux familles biologiques et religieuse de l'illustre défunt, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et aimé". Des personnalités politiques, dont Henri Konan Bédié, Guillaume Kigbafori Soro et le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, ont exprimé leur profonde douleur.