2020: KKB avertit, "les Ivoiriens ne veulent pas d'un film d'horreur"

Kouadio Konan Bertin dit KKB a récemment exprimé ses craintes à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre 2020. L'ancien député de Port-Bouët a ouvertement affirmé que la Côte d'Ivoire n'est pas loin de vivre une autre crise postélectorale, après celle de 2010-2011, qui a officiellement fait 3000 morts.

KKB craint une autre crise postélectorale

Kouadio Konan Bertin avait souhaité porter les couleurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) à la présidentielle du 31 octobre 2020. Mais KKB s'est heurté au rejet de sa candidature par le comité des candidatures. Selon cette instance, l'ancien leader des jeunes du parti septuagénaire ne s'est pas résolu à s'engager "sur l'honneur de ne point être candidat indépendant s'il n'est pas élu comme candidat du PDCI-RDA à la convention" ni de ne "pas quitter le PDCI s'il n'est pas élu comme candidat". Dans un tel décor, le grand bénéficiaire est Henri Konan Bédié (HKB), 86 ans, qui a désormais les coudées franches pour être le candidat du plus vieux parti politique ivoirien. Cela s'est confirmé lors des conventions éclatées à l'issue desquelles le "sphinx" de Daoukro a été élu à presque 100 % (99,7 %). Le PDCI a donc son candidat pour la future bataille électorale.

Henri Konan Bédié pourrait affronter son ancien allié, Alassane Ouattara, dans les urnes. En effet, après la mort soudaine de son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le président ivoirien est sollicité par ses proches pour briguer un 3e mandat. De l'autre côté, l'une des franges du Front populaire ivoirien (FPI) ne jure que par Laurent Gbagbo, dont ils appellent la candidature. Avec ces trois personnalités politiques dans l'arène, KKB soutient que "les Ivoiriens ne veulent pas d'un remake d'un film d'horreur qu'on leur a déjà servi".

"Les acteurs sont toujours présents et c'est ça qui inquiète le peuple de Côte d'Ivoire. On n'a même pas fini de solder les contentieux de l'ancienne crise qu'on réunit encore les ingrédients pour repartir de plus belle ! C'est à croire que (ce sont) dix ans pour rien, on n'a pas bougé du tout, nous sommes toujours à la case départ !", a confié KKB sur les ondes de RFI.

KKB avait déja mis en garde Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié contre le danger qui guette la Côte d'Ivoire. "Comme ils veulent rejouer le match de 2010, les Ivoiriens vont quitter le pays et quand ils finiront de jouer, les Ivoiriens reviendront. Que tout ne tourne pas autour d'eux seulement", a-t-il martelé il y a quelques jours.