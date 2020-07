CEI: Tout sur les changements intervenus sur le Listing électoral

Coulibaly Kuibiert, président de la CEI, a annoncé, mercredi 29 juillet 2020, l’inscription de 904.956 nouveaux électeurs sur le listing électoral provisoire, portant à 7.500.035 le nombre total d'électeurs en 2020.

Côte d'Ivoire: Près d'un million de nouveaux inscrits sur le listing électoral

Coulibaly Kuibiert a saisi l’occasion d'une rencontre entre la CEI et les acteurs politiques engagés dans la course à l’élection présidentielle du 31 octobre, pour communiquer les chiffres de l’opération de révision du listing électoral qui a pris fin le 5 juillet dernier. L’ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel indique que 904956 nouveaux électeurs se sont fraichement inscrits sur le fichier électoral, portant à 7.500.035 le nombre total d’inscrits sur le listing électoral 2020.

«Le nombre de nouvelles demandes pris en compte après traitement est donc de 1.645.693 électeurs dont 740.737 de la catégorie 1 et 904.956 nouvelles inscriptions. A l’issue de l’opération complète de mise à jour du fichier électoral, j’ai l’honneur de vous annoncer que la liste électorale provisoire de 2020 compte 7.500.035 électeurs contre 6.595.790 (inclus les décédés: NDRL) en 2018 », a déclaré le magistrat.

Il a en outre précisé que le nombre de demandes brutes enregistrées, est de 1 705 724. Dans ce nombre, il y a 589 931 personnes ayant souhaité des modifications, à savoir 568 710 demandes enregistrées en Côte d’Ivoire et 21 221, à l’étranger, et 1 115 793 nouvelles inscriptions dont 1 084 855 en Côte d’Ivoire et 30 938 à l’étranger.

Au sujet des données collectées à l’étranger, le président de la CEI a révélé qu’en raison des restrictions et d’autres contraintes majeures liées à la crise sanitaire mondiale de Covid-19, la CEI n’a « pas pu intégrer, dans les délais, les données collectées à Libreville et Oyem au Gabon, ainsi que celles de Palerme, Turin et Milan en Italie », mais promet de les traiter et les intégrer à l’issue du contentieux dont le démarrage est prévu pour le 05 août 2020. La liste provisoire des électeurs, sera affichée à partir du 1er août prochain, dans les différentes circonscriptions.