Emile Guirieoulou, proche de Gbagbo, guéri du Covid-19

Déclaré guéri après des tests de contrôle du Covid-19, Emile Guirieoulou, ex-ministre de la Sécurité sous Laurent Gbagbo, a exhorté les populations à prendre «très au sérieux » la menace que constitue cette pandémie.

Emile Guirieoulou: "La Covid-19 est une réalité"

«Chers tous, la Covid-19 est une réalité. Je vous invite en conséquence à prendre très au sérieux la menace que constitue cette pandémie et à respecter les mesures barrières prônées par les autorités sanitaires », a invité ce lundi 3 août 2020, l'ancien ministre Emile Guirieoulou sur sa page Facebook.

L’ex-collaborateur de Laurent Gbagbo, rentré fraîchement d’exil au Ghana, indique qu’il présentait les signes de la maladie depuis le lundi 15 juin dernier. « Et après différents examens et traitements infructueux, je me suis fait dépister le mercredi 24 juin 2020 dans le but de rechercher une éventuelle infection à la Covid-19 », a-t-il relaté.

Après deux semaines de traitement et d’observation, suivies d’une période de repos sur recommandation de son médecin traitant, le cadre du Front populaire ivoirien (FPI) a été déclaré guéri de la maladie. Il a exprimé sa profonde gratitude aux médecins ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont été solidaires durant ces moments difficiles.

«Ayant maintenant recouvré la santé, je voudrais rendre gloire à Dieu et exprimer ma profonde gratitude à tous les médecins qui m'ont suivi et conseillé, aux parents, amis et connaissances, aux camarades du FPI, qui ont pris le soin de me joindre pour s’enquérir de mon état de santé et m'apporter soutien et réconfort», a écrit l’ex-sécurocrate de Laurent Gbagbo.