Armée ivoirienne : Un hélicoptère MI-24 livré, un autre en attente

Alassane Ouattara avait pris l'engagement de doter l'armée ivoirienne de moyens logistiques conséquents (hélicoptère de type MI-24) pour assurer la sécurisation du territoire ivoirien. C'est dans cette optique qu'un aéeonef militaire vient d'être livré en remplacement à ceux qui ont crashé des mois plutôt.

Armée ivoirienne, un hélicoptère MI-24 livré, le second en attente dans trois mois

La Côte d'Ivoire traverse une période des plus délicates. À la menace terroriste qui devient de plus en plus persistante, avec l'attaque de Kafolo, s'ajoute un processus électoral avec son cortège de tensions et de surenchère. Pour donc parer à toutes éventualités et assurer l'intégrité du territoire national, ainsi que la protection des personnes et des biens, le Président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a entrepris d'accroître la dotation des poudrières de l'armée ivoirienne.

À en croire le Service de presse et de documentation de l’armée, « un hélicoptère MI-24 » a été livré aux Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), en ce jour de la célébration de la fête de l’indépendance. « Le deuxième sera livré dans trois mois », apprend-on de la même source. La livraison de ces deux aéronefs militaires intervient en « remplacement de ceux accidentés en novembre 2019 (lors de la visite d’État du Président Ouattara dans la région du Hambol, Ndlr), et en mars dernier (sur le tarmac du GATL) ».

Notons que l'élection présidentielle ivoirienne se tient, selon la date constitutionnelle, le 31 octobre prochain. Le Président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour un troisième mandat après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Candidature qui est d'ores et déjà contestée par l'opposition, alors que les partisans du chef de l'État jubilent à travers le pays.