Divisés par la politique, Joël N'Guessan et Pickass unis par le mariage

Les Ivoiriens continuent leurs brassages ethniques et culturels, faisant fi de leurs divergences politiques. Joël N'Guessan, cadre du RHDP, vient de marier sa cadette au cadet de Damana Pickass, cadre du FPI.

Joël N'Guessan donne sa soeur en mariage à Franck Pickass

La Côte d'Ivoire a ceci de particulier qu'en dépit de la mosaïque de ses 60 ethnies, les Ivoiriens se marient et s'allient entre eux sans tenir compte des dissensions ethniques, souvent entretenues par les hommes politiques. Ce brassage est d'autant plus important que la politique est d'ailleurs reléguée au second plan parfois. C'est ce à quoi l'on a assisté, ce week-end, avec la cérémonie de dot entre N’GUESSAN Valerie à Franck Picass.

L'ancien cadre du Mouvement des forces d'avenir (MFA) vient d'ailleurs de confirmer l'information sur les réseaux sociaux. « Je viens de marier traditionnellement ma dernière petite sœur N’GUESSAN Valerie à Franck Pickass, le petit frère de Damana Picass. La cérémonie de dot s’est déroulée chez nous les N’GUESSAN en présence du père de Damana Picass », a déclaré le cadre du parti d'Alassane Ouattara.

Avant d'ajouter : « Bien que n’étant pas du même bord politique, nous avons privilégié le bonheur et l’avenir de nos jeunes. C’est de cette Côte d’Ivoire que je veux. Un pays où le bonheur des générations futures dépasse nos antagonismes politiques passagers et éphémères. Bonheur et longue vie à nos jeunes mariés Baoulé et Godié. »

Notons que Joël N'Guessan n'est pas à son premier fait. Il avait déjà accompagné son neveu, Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles (UNG), pour prendre pour épouse Marie Laurence Djaya Gbagbo, l'une des filles jumelles de Laurent Gbagbo.