Côte d'Ivoire : Damana Pickass milite pour le retour de Gbagbo au pays

Exilé au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale, Damana Pickass suit de près l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le Président de la Coalition des patriotes ivoiriens en exil (COPIE) se réjouit certes de la libération de Laurent Gbagbo, fût-elle sous conditions, mais il demande le retour de son mentor au bercail.

Damana Pickass, des retrouvailles avec Gbagbo au pays ?

Plusieurs exilés ivoiriens, dont d'anciens ministres de Laurent Gbagbo, sont récemment rentrés en Côte d'Ivoire. Cependant, Justin Koné Katinan, encore moins Damana Pickass et bien d'autres exilés n'ont osé prendre le chemin du retour, estimant que les conditions n'étaient pas encore réunies pour revenir au pays. En effet, l'ancien président de la Jeunesse du Front populaire ivoirien (JFPI) vit au Ghana avec sa petite famille, et ses « enfants vont à l’école ghanéenne ». Il ne pouvait donc s'hasarder à perturber leur année scolaire en retournant en Côte d'Ivoire. Au moins pour cette raison.

L'ancien Commissaire central de la Commission électoral indépendant (CEI) se réjouit toutefois de la décision prise par la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et d'ordonner leur mise en liberté.

Suite à la décision de la Chambre d'appel, l'ancien président ivoirien a été libéré sous conditions et conduit en Belgique, attendant l'éventuel appel au fond du Procureur de la CPI. Sans pour autant minimiser ce grand pas franchi dans le procès Gbagbo, Damana Adia Pickass estime tout de même que « Laurent Gbagbo doit pouvoir rentrer au pays ».

A en croire le Président de la COPIE, ce retour de Gbagbo et Blé Goudé contribuera assurément à la réconciliation nationale, d'autant plus que les deux Ivoiriens de la CPI ne cessent d'annoncer leurs volonté de travailler à la paix et à la cohésion entre Ivoiriens.

Mais ce retour de Laurent Gbagbo ne pourrait se faire en dehors d'une discussion avec Alassane Ouattara. Le président ivoirien l'avait d'ailleurs fait remarquer lors de sa récente interview à RFI.