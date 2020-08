Titrologie 11 août 2020 : "Des secrets sur la candidature de Ouattara"

La Titrologie de ce 11 août 2020 fait un large écho de la marche annoncée de l'opposition en contestation de la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Alors que ce rétropédalage du président ivoirien est salué par bon nombre de ces partisans, d'autres ivoiriennes continuent d'en relever l'inconstitutionnalité.

Titrologie : "Le dernier appel de Bédié à Ouattara"

"Ouattara candidat, l'opposition panique", annonce L'Expression, qui ouvre la Titrologie de ce mardi. Et pourtant, "Alassane Ouattara a obéi au principe du devoir", renchérit Le Sursaut. Pour Le Miroir, il s'agit de "La grande sagesse du Président Ouattara". Soir Info, croit savoir pour sa part "Pourquoi Ouattara a accéléré sa candidature". Quand son confrère L'Inter, livre "Des secrets sur la candidature de Ouattara." D'ailleurs, "Les soutiens à la candidature de Ouattara se multiplient", apprend-on de Le Jour. A cet effet, les Chefs du Goh ont lancé cet appel au chef de l'Etat : "Président, nous vous attendons à Ouaragahio." Et Le Rassemblement de mettre tous le monde à l'étrier : "Tous au charbon maintenant."

Il y a cependant des oppositions à cette candidature d'Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, son ancien allié du RHDP, est de plus en plus virulent contre son annonce du 6 juillet dernier. "Le drenier appel de Bédié à Ouattara", plaque à sa une Le Nouveau Réveil, journal attitré du PDCI-RDA. Cernière Heure, et Le Bélier, s'accordent pour leur part pour dire que "Bédié lance un message fort à Ouattara et aux Ivoiriens". Candidat déclaré à la présidentielle, Jean-Yves Dibopieu donne aussi de la voix en cognant le régime RHDP : "J'ai été scandalisé par le révirement de Ouattara." Générations nouvelles, est formelle : Alassane Ouattara, la grande tromperie."

Ces opposants ivoiriens ont donc organisé des marches éclatées à travers la Côte d'Ivoire