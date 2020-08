2020 : Le remède de Me Claver N'Dry contre « la maladie ivoirienne »

À moins de trois mois de l'élection présidentielle de 2020, la situation sociopolitique ivoirienne se dégrade de plus en plus avec les manifestations éclatées de l'opposition contre la candidature d'Alassane Ouattara à un mandat supplémentaire. Face à cette situation délétère, Me Claver N'Dry a décidé de proposer à ses compatriotes un remède à ce qu'il a diagnostiqué comme « maladie ivoirienne ». Dans une missive adressée à un certain Klamman, l'avocat de Charles Blé Goudé dépeint tout d'abord les maux qui minent la société ivoirienne avant de donner sa recette d'une « génération de rupture » porteuse des germes d'un «lendemain meilleur ». L'homme de droit donne d'ailleurs rendez-vous à ses followers chaque dimanche pour de telles sorties.

Me Claver N'Dry : « Certaines autorités... ont chassé la morale de la politique »