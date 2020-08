Manifestations de l'opposition : La police félicitée pour le travail abattu

L'opposition ivoirienne avait lancé des marches éclatées à travers la Côte d'Ivoire pour protester contre la candidature d'Alassane Ouattara. Mais les agents de police et autres forces de l'ordre, déployés en grand nombre, ont pu contenir ces manifestations, du reste non autorisées.

La police invitée à « ne pas céder aux provocations de l'opposition »

Jeudi 13 août 2020, l'opposition et la société civile lançaient des manifestations dans de nombreuses villes ivoiriennes à la suite de l'annonce faite par le Président Alassane Ouattara de rempiler pour un autre mandat à l'élection présidentielle de 2020. Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, avait alors produit un communiqué dans lequel il déclarait que « les services administratifs compétents n’ont fait l’objet d’aucune saisine de la part de formations politiques ou d’organisations de la société civile ». Les organisateurs desdites manifestations devaient par conséquent surseoir à leur projet, car n'y étant pas autorisés.

Mais au jour fixé, les militants et sympathisants de l'opposition sont effectivement descendus dans la rue à Abidjan, Bonoua, Daoukro, Fresco, Oumé, Sikensi, Ferkessédougou et dans bien d'autres villes ivoiriennes. En face, un impressionnant dispositif sécuritaire avait été mis en place par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Diomandé Vagondo. Les agents de police déployés n'y sont en effet pas allés de main morte pour contenir les manifestants et ramener le calme aussi bien dans le grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

Aussi, lors du rassemblement des agents de Police des différents services du District de police de Cocody, ce mardi 18 août 2020, à 07 heures 20 minutes, l'émissaire du Préfet de police a-t-il tenu à saluer ses hommes pour le service accompli. « Le Préfet de Police Adjoint a informé les troupes de la satisfaction et des félicitations du Ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour le travail abattu lors des manifestations de l'opposition », peut-on lire sur la page Facebook de la Direction générale de la police nationale. Le PPA a par ailleurs invité ses éléments à « ne pas céder aux provocations, mais plutôt d'écouter les conseils et les consignes de la hiérarchie qui doivent être exécutées en permanence avec dévouement et professionnalisme ».

Notons que ces manifestations se sont soldées par de nombreux morts (5 selon des sources officielles et 12 selon l'opposition), de nombreux blessés, plusieurs arrestations, ainsi que d'importants dégâts matériels.